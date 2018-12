Artistas revelación que marcaron la industria musical a lo largo de 2018

Tegucigalpa, Honduras

El año 2018 comprobó ser uno lleno de sorpresas en la industria de la música. Los artistas jóvenes dominaron no solo los charts de popularidad sino las redes sociales y además llenaron estadios haciendo giras como todos unos veteranos.



Una de las estrellas que tuvo un 2018 memorable es Dua Lipa, la talentosa cantante lanzó su primer disco de estudio a mediados de 2017, pero es hasta este año que empezó a cosechar frutos, siendo el acto telonero para estrellas como Bruno Mars y Coldplay en sus respectivas giras.



La artista de Londres se ha vuelto la chica de moda de la industria y ya se prepara con un nuevo disco. Cierra un año exitoso con dos nominaciones al Grammy en las categorías Mejor nuevo artista y Mejor sencillo dance por la canción Electricity junto al productor Diplo.



Un dato interesante es destacar la inclusión de géneros menos mainstream (populares), lo que catapultó a la fama a cantantes como Hayley Kiyoko, Noah Cyrus y H.E.R. (quien fue telonera de Taylor Swift).



En el caso de los artistas latinos, hay varios nombres que logran destacar como Sofía Reyes, que tuvo colaboraciones importantes; Karol G, quien juega un papel determinante en la inclusión con su aporte al género urbano y la catalana Rosalía, que fue la sorpresa en los Latin Grammy. Estos son algunos de los nombres que de igual forma no dudamos que sonarán mucho en 2019.