Muere a los 57 años Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja

OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS.- Stephen Hillenburg, el creador de la popular serie de dibujos animados Bob Esponja, falleció este martes a los 57 años de edad tras una lucha con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



El año pasado, Hillenburg reveló haber sido diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa. La muerte fue confirmada por Nickelodeon, el canal original de la serie.



"Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja", escribió el canal en su cuenta de Twitter.



"Quiero que la gente sepa de mi boca, que me han diagnosticado ELA (esclerosis lateral

amiotrófica). Cualquiera que me conozca, sabrá que voy a seguir trabajando en Bob Esponja y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible", afirmó el animador hace dos años, en un emotivo comunicado en el que agradeció "las muestras de amor y apoyo" recibidas por sus seguidores.



Las redes sociales han lamentado profundamente la muerte del biólogo marino que, a pesar de que no llegó a ejercer mucho tiempo su profesión, siempre transmitió su amor por el fondo del mar a través de sus animaciones.

Capitán, no estamos listos para tu partida



