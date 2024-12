Terminal de gas en Puerto Cortés, un proyecto de alto riesgo ambiental

Esto deja muchas preguntas sobre el proyecto que piensa ejecutar la empresa Génesis Energías, en La Puntilla, en la península de Puerto Cortés, pues este rotativo evidenció que no hay una licencia ambiental ni un estudio de factibilidad.

“Luego, en los monitoreos lo que se hace es volver a hacer ese conteo para ver si la población, ya sea vegetal o animal, ha sido afectada”, afirmó en diálogo con EL HERALDO Plus el ambientalista Pedro Landa, quien también forma parte de la Red Hondureña por Escazú.

Para Landa, si no existe una licencia ambiental tampoco hay un estudio de factibilidad, lo que, a su criterio, significa que el cabildo abierto que se realizará este sábado está “manipulado”, porque las empresas deben socializar el proyecto en su totalidad, no solo con los beneficios sino los posibles daños.

Puso de ejemplo el caso de Gases del Caribe en Omoa, ya que identificaron que en caso de explosión de una de las esferas podría afectar un radio aproximado de 12 kilómetros cuadrados.

“Eso también habría que ver porque la Ley de Municipalidades dice que los cabildos se pueden hacer de manera municipal o sectorial con las personas directamente interesadas, pero en este caso, toda la población de Cortés es directamente interesada, no solo los vecinos que están al par de esta planta de distribución”, advirtió.

El proyecto, según evidenció este rotativo, se consultará con cinco barrios de Puerto Cortés: Campo Rojo, Los Mangos y San Ramón (están más cercanos a la zona donde se pretende construir la terminal, según la alcaldesa María Luisa Martell). También fueron llamados pobladores de San Isidro y Suyapa. Se desconoce el número de personas convocadas al cabildo.

Ante esta situación, Landa, condenó que “esa es toda la práctica, la mala práctica que han hecho este tipo de empresas aquí en el país, que obtienen el permiso social, que se llama la licencia social, a través de un cabildo abierto, manipulado como este, que solo se está seleccionando a una población muy pequeña y que no es representativa de la población que puede ser afectada. Entonces ya desde ahí hay un vicio de ley”.

EL HERALDO Plus denunció que había opacidad y cuestionamientos en torno a la operación con Génesis Energía, la empresa encargada del abastecimiento de gas licuado a la planta generadora de energía Brassavola, que tiene un contrato de generación de 240 megawatts con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (Cechsa), a cargo del proyecto energético de Brassavola, es la encargada de construir, operar y mantener un proyecto de generación eléctrica de 150 MW de capacidad, a base de carbón, pero luego se cambió a diesel y finalmente a gas natural, por medio de una adenda que se debe aprobar en el Congreso Nacional.

De allí viene el contrato con Génesis Energías, que debe invertir unos 200 millones de dólares (5,000 millones de lempiras al cambio actual) para el suministro de gas licuado, por eso necesita construir y poner en operación la terminal de gas.

Como la planta se pretende construir en Puerto Cortés y las instalaciones de Brassavola están en Villanueva, Cortés, a 80 kilómetros de distancia, también debe llevar el gas en camiones por la carretera.

Sobre el proyecto también fue consultada la alcaldesa de ese municipio, pero aseguró que su función era convocar a un cabildo abierto, por lo que las negociaciones con Génesis Energías son “territorio portuario y el territorio portuario es del Estado. Porque portuario es nacional, es del Estado. Nosotros ahí no nos entramos más. Por eso le digo, nosotros no nos metemos en aprobación o no aprobación de este proyecto”.