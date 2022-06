Se dispara la cifra de mujeres en las cárceles de Honduras: 5,000 ingresos en 13 años

Tienen tatuajes que simbolizan un pasado criminal, aunque quisieran omitir lo que vivieron. Sus perforaciones en la piel, pese a que no tienen joyería en los agujeros, demuestran que son extravagantes. Y sus cabellos teñidos con colores prominentes, las hacen singulares.

Pero no visten ropas anchas, como se les imagina. Todas se identifican con camisetas blancas, unas un poco holgadas y otras ajustadas, con y sin mangas, ya sea que pertenezcan o no a una mara.

La mayoría son jóvenes, aunque hay algunas que, como los pasaportes, los sellos en su piel delatan que han transitado un largo camino en sus vidas.

Tampoco se expresan soezmente. Es más, muchas de ellas leen libros, entre culturales y políticos, y otras están en la búsqueda de paz espiritual con Dios.

Ya tratándolas cara a cara, es todo lo contrario a lo que se piensa de ellas. Las mujeres reclusas se expresan respetuosamente, son agradables y hasta sensibles.

La Unidad de Investigación EL HERALDO Plus visitó el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), a 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital hondureña, para conocer cómo viven las privadas de libertad.

LEA: Privadas de libertad podrán aprender arte y confección con nueva sastrería comunitaria

El edificio tiene ya más de 900 internas, a pesar de que fue construido para 400, una situación ya tradicional en Honduras.

En los últimos 13 años (2009 a 2021), en el sistema penitenciario hondureño han ingresado 4,991 mujeres, diseminadas en 20 cárceles, una estadística preocupante para los colectivos feministas.

Dos horas con ellas

“¿Para dónde van?”, preguntó un agente de la Policía Nacional que custodiaba, desde la tranca de seguridad, la entrada y salida del recinto, ubicado en Támara.

“Venimos a visitar a las muchachas”, respondió Digna Aguilar, la jefa de comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien acompañó a EL HERALDO Plus en el recorrido.

Una llamada para confirmar el ingreso, una revisión individual, el decomiso de los celulares (a excepción del fotógrafo Alex Pérez) fue necesario para entrar a Cefas, una prisión que parece estar olvidada.

Se recorrieron unos 20 metros dentro de la cárcel en el carro. Allí, una policía, entre la advertencia y sorpresa por la presencia de EL HERALDO Plus, recomendó no llevar billeteras ni nada de valor.

Pero cruzado el deteriorado portón negro, que divide el encierro de la libertad para las reclusas, la percepción cambió.

Mujeres jóvenes y mayores. Altas y bajas. Claras y trigueñas. Con y sin hijos. Todas estaban congregadas: unas en el hospitalito buscando atención médica, como le dicen, otras en el largo corredor y algunas en los hogares (así conocen a los módulos).

Intimidación de unas pocas reclusas, otras ni se inmutaron, pero hubo cierta reverencia de algunas. Quizá fue por la presencia de la directora de Cefas, Erika Rodríguez, que acompañó a EL HERALDO Plus durante la visita.

Interactuar con ellas no fue difícil. Al saber el motivo de la presencia de EL HERALDO Plus en Cefas, la confianza, como si fuese añeja, comenzó.

Caminando por el largo corredor, mientras la directora de Cefas explicaba la situación de las reclusas, Angie Anariba se acercó y ofreció donas recién salidas del horno que llevaba en su charola cubierta por una manta de cocina.

Angie, que tiene 22 años, pero que parece de 15, es encantadora y cautivante, sin tener un cuerpo prominente o una cara que la asemeje a una muñeca.

Pero su amabilidad, su dulzura, su disposición y su sonrisa quedó grabada en la cámara de la videógrafa Jessy López como la prueba latente que el físico no es el principal atributo en una persona.

VEA: Honduras: Trasladan a mujeres del Centro Penal de San Pedro Sula hasta la Penitenciaría Nacional de Támara

Con casi cinco años en prisión, por el delito de extorsión, se prepara para recuperar su libertad, pese a que su condena fue de 15 años.

Un beneficio por haber cumplido un tercio de su pena le permitirá a Angie, el próximo 2 de julio, salir de Cefas, por un delito que ella se declaró, ante EL HERALDO Plus, no culpable, pero que sí lo atribuye a la mala suerte.

“Por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada”, recordó, con una sonrisa, el día que cambió su vida mientras el equipo de EL HERALDO Plus tomaban las olorosas donas.

Sorpresivamente capturada en 2017, cuando iba a recibir un curso al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, perdió su libertad.

Su defensor le recomendó declararse culpable de un delito que, según ella, no cometió para que su sentencia fuera mínima, porque pudo ser de hasta 30 años.

“Mis abogados no supieron cómo ayudarme, entonces me fui a procedimiento abreviado en el que me declaré culpable”, detalló, con un semblante de molestia.

Pero, para Angie, estar casi cinco años en prisión no ha sido del todo malo: terminó sus estudios secundarios, aprendió el arte de la panadería, puede hacer piñatas y ya habla inglés.

“Este lugar a uno lo forma de una manera fuerte. Lo fortalece como ser humano y también lo hace más sensible”, contó, casi con la voz quebrada.

Consciente de que su vida comenzará una nueva etapa cuando salga de prisión, tiene clara su estrategia.

“Estudiaré Psicología en la Universidad Nacional y quizá pondré una repostería” porque “mi familia es de escasos recursos, entonces me toca sacarlos adelante”, explicó, quien antes de ser capturada no sabía hornear.

Angie, que tuvo que seguir con sus actividades, como seguir horneando, se despidió de EL HERALDO Plus dejando una sensación de esperanza.

2017, la inflexión en los ingresos

Así como Angie, que formó parte de la población femenina del sistema penitenciario de Honduras, otras 4,991 mujeres también lo hicieron entre 2009 y 2021.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó por medio de la petición de información pública SOL-133-2022 los ingresos de mujeres a las 24 cárceles que conforman la red penal de la nación.

De 2009 a 2016, los ingresos siempre fueron en ascenso, pero desde 2017 la situación cambió: las cifras crecieron en más del doble.

Por ejemplo, en 2016 ingresaron al sistema 350 mujeres, mientras que al año siguiente fueron 791, una diferencia de 441.

ADEMÁS: De víctimas a criminales, así ha incursionado la mujer en el mundo delictivo en Honduras