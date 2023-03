Así funciona el proceso en la terminal de graneles de Puerto Cortés

EL HERALDO Plus recorrió la terminal de graneles de Puerto Cortés, conoció la forma de operar de la empresa mexicana que por medio de un representante detalló cada uno de los pasos que realizan para la descarga de los buques que llegan diariamente.

Grupo Logra recibió la terminal de graneles en Puerto Cortés de manos de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en una gestión realizada por la Superitendencia Alianza Público Privada (SAPP) a finales del 2013, sin las condiciones para operar.

La decadencia estaba en un punto que no habían silos (espacios para almacenar y distribuir granos) y tampoco bodegas de almacenamiento, el material en los muelles no era el correcto, habían unas básculas bajo tierra en lugares no adecuados y sin un sistema de registro para llevar los controles.

Las deficiencias obligaron a una inversión inmediata que osciló en unos 21 millones de dólares; traducidos en cinco silos con la capacidad nominal de ocho mil toneladas, tres bodegas planas con una capacidad nominal de 17 mil toneladas, dos en el muelle 3B, una con capacidad nominal de 15 mil toneladas y la otra de cinco mil toneladas entre otras obras complementarias como la extensión en muelles de 202 a 414 metros.