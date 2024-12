Líderes comunitarios ambientalistas cuestionan terminal de gas en el puerto

El proyecto se ubicará en el sector de La Puntilla y, aunque la Empresa Nacional Portuaria (ENP) ya firmó un contrato de arrendamiento por 30 años con grandes privilegios para la compañía, todavía no hay licencia ambiental ni permiso de construcción. Además, la planta de Brassavola no ha sido aprobada por el Congreso Nacional, al tratarse de una adenda o modificación de un contrato que data de 2007.

Luego de la exposición de los técnicos, ciertos pobladores mostraron su preocupación por la construcción de la terminal de carga y descarga del gas natural, pues indican que es un peligro para las familias principalmente de los barrios Campo Rojo y San Ramón, que están en las cercanías.

Celedonio Cantarero, líder comunitario del puerto, expresó durante el evento que “yo apoyo el desarrollo de Puerto Cortés, pero rechazo totalmente la forman en la que los proyectos se han impuesto, por ser contaminantes”.

Indicó que no hay una corporación municipal ni un gobierno responsable que lo hagan como la ley manda”, en referencia a que la consulta preinformada “no se dio para este proceso y en eso quedaron en deuda y la historia los va a juzgar, por no seguir el procedimiento”.

Margarita Bravo, presidenta del patronato de Campo Rojo, dijo que aunque no estén de acuerdo con proyectos que saben que afectarán la comunidad siempre los aprueban. “Creen que uno no se ha educado en lo que nos viene a impactar en el ambiente y las medidas de mitigación a última hora no las cumplen”.