$!Honduras pagaría carretera de occidente sin que se construya por incumplir contrato

Documentos en poder de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus establecen que el primer contrato fue otorgado el 22 de diciembre de 2022, identificado como No. SIT-CO-247-2022, denominado construcción y rehabilitación del corredor de occidente tramos carretero: Naco-Quimistán, Santa Bárbara.

La empresa concesionaria advirtió a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus que si la SIT decide construir el proyecto bajo el sistema de obra pública, sabiendo que existe un contrato de concesión firmado entre el Estado de Honduras y la empresa Covsa, se estaría cometiendo una ilegalidad.

En primer lugar citan el artículo 321 de la Constitución de la República que indica que ningún funcionario público tiene más facultades que las que expresamente le confiere la ley y todo acto que ejecute fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.

Samuel Federico Venis Dilworth, apoderado legal de Covsa, explicó que la SIT no podía otorgar contratos sobre un proyecto que ya estaba concesionado.

EL HERALDO Plus le refutó que el contrato de concesión aún no ha sido aprobado por el Congreso, por lo cual, el abogado respondió que “la ratificación del Congreso no incide en los efectos legales que el contrato tiene”.

Indicó que desde que comenzó el concurso público internacional para la contratación, en las bases dice que el contrato surte efecto cuando esté firmado, el cual fue aprobado y publicado en el diario oficial la Gaceta.

En ese sentido, el hecho de que todavía el contrato no haya sido aprobado por el Congreso Nacional, solamente indica que no ha entrado el vigencia, pero no significa que no surta efecto.

Eso pone al gobierno de Honduras en una situación de exponerse a una gran demanda, porque la empresa además ha tratado de tener acercamientos con las autoridades de la SIT y el gobierno como contratante, pero no han atendido.

Explicó que se está incurriendo en un prevaricato administrativo, porque la suscripción del contrato fue ordenado por el expresidente de la República (Juan Orlando Hernández) en Consejo de Ministros.

Cuando el titular de la SIT desconoce actos realizado por un superior jerárquico significa prevaricato, hay violación a derechos constitucionales, abuso de autoridad y faltas administrativas, detalló.