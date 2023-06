Cien kilómetros del Canal Seco se deterioran por deficiente mantenimiento

Esta iniciativa puesta en ejecución en el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) fue concebida como una obra que no solo dejaría ingresos al Estado sino que también sería un motor para impulsar la economía regional.

Mientras esta compañía todavía tiene pendientes algunos tramos que están ubicados entre Taulabé- La Barca, el Estado, después de dos décadas, logró concluir la sección Villa de San Antonio- Goascorán, pero ahora el actual gobierno no quiere entregársela a la concesionaria para que instale en Lamaní una caseta de peaje y se responsabilice del mantenimiento.

Relato que tras el derrumbe, en el punto conocido como El Terremoto, llegó “una empresa que no solo hizo mal el trabajo, sino que no pudo ni desaterrar uno de los carriles. Es indignante que el gobierno mande a gente inútil a realizar tareas para las cuales no están capacitados”, cuestionó.

Como no se hizo lo correcto, ahora cada vez que llueve el cerro sigue derrumbándose. Si no se atiende lo más pronto posible, quedará inhabilitado el paso. Igual mandaron a unas empresas a medio limpiar la maleza, incluso en algunos puntos le ponían hasta fuego. “Realmente realizaron un mal trabajo”.

Otro problema que ahora ha surgido es que como no hay mantenimiento y vigilancia, la gente se está apropiando de los derechos de vía. Como ese es un proyecto bajo la responsabilidad del gobierno central, la alcaldía no puede hacer nada, explicó.

Asimismo, Eulalio Maldonado Moreno, alcalde de San Antonio del Norte, La Paz, sostuvo que el Canal Seco “vino a mejorar nuestro municipio increíblemente porque antes ocupábamos cinco horas para ir a Comayagua, hoy solo necesitamos una hora o menos, al Amatillo, media hora”.

Incluso, ya hay personas interesadas en instalar negocios como pequeñas gasolineras, comedores y otro tipo de alimentos. El servicio de transporte de personas ha mejorado. “Estas son ventajas que hace cinco años atrás no las teníamos, son múltiples los beneficios que está dejando”, agregó.

Detalló que el corredor está en buenas condiciones, pero “el mantenimiento no se le está dando como debe ser, en el sentido de las cunetas, las chapias y la atención de algunos pequeños derrumbes. Mire que en la entrada a Caridad hay un deslizamiento que aterró un carril y nadie ha ido a quitar la tierra y las piedras”, criticó.