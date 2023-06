Los fondos se acreditaron entre 2010 y 2013 al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) pues se buscaba reactivar el sector agrícola, pero a la fecha esta institución desconoce el destino del dinero, según constató la Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus.

EL HERALDO Plus constató que los recursos se ejecutaron en el gobierno del expresidente, Porfirio Lobo Sosa , ya que existen registros en los informes anuales de Banadesa que eran parte del presupuesto.

No hace falta recorrer el país para darse cuenta que la estrategia y el financimiento de Banadesa no ha sido efectivo, es más, no llega a las manos llena de tierra y abono de los hombres y mujeres que producen la alimentación de los hondureños.

“Vayaaa... arribaa carbón... ooohh”, ordenaba el campesino Saúl Zerón a uno de los dos bueyes negros que ya no quería avanzar en el arado de casi una manzana de tierra donde sembraba papas en la comunidad de La Puerta, Azacualpa, Francisco Morazán.