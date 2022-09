¿Qué lecciones deja a Honduras el rechazo a la nueva Constitución de Chile?

Que Chile haya rechazado una nueva Constitución con una ventaja holgada (62% dijeron no, mientras que un 31% sí) indica que el gobierno de Castro podría sufrir un revés si no logra los factores antes expuestos.

Para los analistas es claro: la necesidad de un cambio tiene que estar en armonía o en un acuerdo con todas las partes de la sociedad.

“No puede ser de manera unilateral. Mientras no haya consenso no sería recomendable hacerlo porque el gobierno puede sufrir una derrota o puede pasar que se haga a la fuerza, como en una dictadura”, explicó a EL HERALDO Plus Marco Moreno, analista político de Chile.

“Honduras no está suficientemente madura para llevar a cabo el proceso de transformación, como la Constituyente”, consideró a través de una llamada de WhatsApp.

Un pilar fundamental (dijo) para el proceso de la Constituyente es la elección del mejor método para definir una convención.

“Hay que saber si estará conformada solo por ciudadanos electos, o si es mixta o es solo de expertos. Todo pasa por ponerse de acuerdo para poder iniciar el proceso porque si no hay acuerdo no se puede”, expresó.

Planteó en ese sentido que el plebiscito podría ser el mecanismo para Honduras inicie una Constituyente, mientras que advirtió que los procesos de metamorfosis constitucionales podrían ser contraproducentes por las ambiciones.

Porque el poco tiempo que tiene el gobierno en el poder, la falta de enfoques de la nueva Constitución, la carencia de confianza en la población y la insuficiencia para lograr los acuerdos podrían ser factores en contra del gobierno para Castro.

Vea: Califican de trampa la intención de una Constituyente en Honduras