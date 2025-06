Ahora es que Libre quiere entregar DNI como cartas de naipes

UE. La bulla es que hoy recibirán más cartas credenciales en Palacio, menos la del embajador de la UE, todo por pedir elecciones libres y transparentes.

CNBS. Cuadrilátero al estilo de los buseros en la CNBS, por el amor de una fémina, y por poquito se matan. Ojalá y su esposo, que vive en USA, no se dé cuenta, dicen.

PERSAS. Lo que faltaba, Netanyahu confirma que Israel ha lanzado un ataque a gran escala contra los persas, así es que, la cosa se pondrá peor.

M-9. Lamenta Monchito Custodio que hayan reformado la Ley y que ya no se fusile a los traidores a la patria, porque si no, Roosevelt Hernández no habría tocado tablita por su traición del M-9.

NAIPES. Lo otro que faltaba, la Smith del hemiciclo propone que los DNI vuelvan a ser repartidos como cartas de naipes, por activistas políticos, al estilo de los años 80.

43. Pero, Maribel Ya manda a decir que la entrega de los DNI es una potestad exclusiva del RNP, y el artículo 43 de la Constitución ordena que su ley orgánica solo se puede reformar con mayoría calificada, es decir, con 86 diputados.

SOLO. Ahora bien, conociendo al Redondo, el día menos pensado podría salir con una de sus leguleyadas y ajustar la mayoría calificada con suplentes, para lo cual solo se tiene que inventar un viaje a Júpiter y le sobrarán viajeros y viajeras.

PULPE. A propósito de viajeros, allá en Paraguay anda la Merary, suplente del de los chocoyos, lo que significa que dejaron la pulpe sola.

REDES. Por cierto, sepa Judas por qué -y que lo averigüe Morgan- pero Merary -que antes era pelis con los X en contra de Xiomara y del olanchano- se hizo humo de las redes. Ummmm...

CUENTA. Lo otro buenísimo para el Redondo es que, como la prioridad para algunos diputados es su familia, no la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, allí cuenta con más curules para entortar a sus suplentes.

ACTA. Yuri Sabas aclara que él sí estuvo en el Congreso, al igual que su suplente -quien nunca se levantó de su curul- y que, además, votaron en contra de la ratificación del acta.

JACK. La otra que dejó a su suplente es María Antonieta y, en efecto, Jack Uriarte se mantuvo de principio a fin.

NALGAS. No aprenden al negrito Zelaya, que acepta que “le dimos las nalgas a Redondo” y se pregunta que, “a cambio de qué”.

CICIH. El chiste de hoy: El gobierno le pide a la ONU, por enésima vez, ampliar el mentado “memorándum de entendimiento” de la tal CICIH. Ja...je...ji...jo...ju...