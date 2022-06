Abierto el debate por una nueva Constitución en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El debate sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el país está abierto.

Desde el Poder Ejecutivo se han emprendido acciones, como la realización de un foro con panelistas internacionales, que dejan entrever la intención de promover una nueva Constitución.

Pero, hay quienes salen al paso y aseguran que no es prudente crear una nueva carta magna. El especialista en derecho constitucional Juan Carlos Barrientos es del criterio que “este no es el momento para eso. Me parece a mí que hay que hacer las cosas menos onerosas posibles por que un proceso de constituyente costaría más o menos unos 1,500 millones de lempiras, por que hay que ir a un proceso electoral”.

Según Barrientos, “Honduras ahorita no está para eso, estamos empobrecidos; los actos de corrupción del gobierno pasado dejaron prácticamente las arcas del Estado casi vacías y Honduras requiere más inversión social”.

LEA: Invitados internacionales aseguran que es viable una Asamblea Constituyente en Honduras

Agregó que “no es prudente”. Respecto al tema de que Honduras pudiese estar a las puertas de una posible constituyente, los parlamentarios del Congreso Nacional concordaron en sus opiniones en que no existe un escenario favorable para el desarrollo de esa iniciativa, además de ser un detonante negativo para la democracia del país.

El jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, expresó que “este gobierno quiere terminar lo que no pudo concluir en 2009, este partido tiene en su agenda política la instalación de una constituyente, solamente hay que ver su actuaciones y la mayoría de asesores extranjeros de izquierda”.

Marlon Lara, diputado del partido Liberal (PL), manifestó que “consideramos que no hay condiciones porque este país tiene otros tipos de problemas prioritarios, podemos ver los ejemplos de otros países que lo han hecho en Sudamérica y allí podemos observar que están totalmente desestabilizados en todos los sentidos monetaria y políticamente”.

VEA: Una ‘nueva Constitución’ y ‘derogación de leyes’: qué incluye el plan de gobierno de Xiomara Castro

Mientras que la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, declaró que “el pueblo decidirá si desea o no una Constituyente en consulta que deba hacerse. Hoy lo apremiante es la multicrisis heredada y la derivada de la guerra. Se debe suscribir, bajo el liderazgo de doña Xiomara Castro, un gran acuerdo nacional de emergencia para afrontarla esa amenaza para el país.

Respecto al tema, el secretario de la presidencia Rodolfo Pastor de María declaró que “es un proceso muy pausado, se quieren hacer las cosas bien y la presidenta está enfocada y quiere hacer las cosas bien en cuanto a lograr la gobernabilidad que este país necesita”.

Afirmó que “para mí sí se necesita la constituyente, soy politólogo y he estudiado esto durante varias décadas, me queda claro que en Honduras el actual orden constitucional no obedece al sentir de la población y no representa a todos los sectores de la población”.

Durante la conmemoración del aniversario del golpe de Estado de junio de 2009, dirigentes del Foro de Sao Paulo y dirigentes de partidos de izquierda de América Latina coincidieron que Honduras necesita una nueva carta magna.

LE PUEDE INTERESAR: Xiomara Castro: ‘Construiremos una nueva Constitución’