La publicación original muestra a Gilberto Ríos, un dirigente de Libre, no a Ceballos, como lo asevera la entrada que ha sido visualizada más de 1,000 veces.

Sin embargo, es falso: se trata de un montaje. EL HERALDO no publicó que Ceballos es uno de los desvisados. En realidad, EL HERALDO difundió un listado de políticos que posiblemente Estados Unidos les habría cancelado la visa.

Es Gilberto Ríos, no Ceballos

EL HERALDO Plus Factual comparó la versión impresa con la entrada:

Entre otros funcionarios que EL HERALDO mencionó están: Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica; Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), José Cardona, secretario de Desarrollo Social; Miguel Briceño, comisionado presidencial para la Reforestación y Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad.

En diálogo con EL HERALDO Plus Factual, Ceballos afirmó que no tiene visa de Estados Unidos. Además, un editor de EL HERALDO dijo que “esa infografía no es la original”.