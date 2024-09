Sin embargo, tanto PolitiFact como el New York Times han desmentido esta afirmación, señalando que muchos juristas presentaron escritos ante la Corte Suprema solicitando que no se revocara la protección federal al aborto debido a las graves consecuencias que podría conllevar.

Trump también afirmó que “todos los juristas” apoyaban que los estados fueran los responsables de legislar sobre el aborto, sugiriendo que habrían respaldado la anulación del fallo Roe vs. Wade (el caso histórico de 1973 en el que la Corte Suprema dictaminó que la Constitución protege el derecho de una mujer a abortar sin restricciones gubernamentales excesivas).

En Minnesota, donde Tim Walz es gobernador, el aborto es legal en cualquier momento del embarazo, pero esto no significa que se practiquen abortos en etapas avanzadas de forma habitual. Según el New York Times, de los 12,175 abortos realizados en 2022 (los últimos datos disponibles), solo dos ocurrieron entre las semanas 25 y 30, y ninguno a partir de la trigésima semana de gestación.

Además, el diario neoyorquino aclara que los casos de votantes no ciudadanos son extremadamente raros, y los de personas indocumentadas aún más, lo que significa que no tienen el poder de influir en los resultados electorales.

Pero es falso, PolitiFact y el New York Times señalan que no hay evidencia que respalde ninguna de estas afirmaciones.

Tanto el Washington Post como PolitiFact han verificado que las autoridades locales desmintieron estas afirmaciones y aseguraron no tener pruebas de incidentes de este tipo.

El expresidente Donald Trump afirmó que en Springfield, Ohio, los migrantes provenientes de Haití “se están comiendo a las mascotas” de los residentes. No obstante, esta acusación es falsa.

Si bien es cierto que el país perdió 200,000 empleos en ese sector durante 2020, en comparación con el inicio del mandato de Trump, Harris omitió mencionar que esta caída se debió en gran parte a la pandemia, según explica el New York Times.

New York Times también señala que las fuerzas estadounidenses han interceptado drones iraníes en defensa de Israel, han lanzado ataques contra los hutíes y han sufrido bajas en Jordania.

Aunque es cierto que actualmente Estados Unidos no tiene tropas participando en guerras abiertas como las de Irak o Afganistán, sí hay reportes de soldados estadounidenses involucrados en combates en Oriente Medio tras la ofensiva de Hamás el 7 de octubre, según confirmaron el New York Times y NBC News .

Kamala Harris afirmó que, “por primera vez en el siglo 21, no hay ningún miembro del ejército de Estados Unidos en servicio activo en zonas de combate o de guerra en ninguna parte del mundo” , pero esta declaración no es del todo precisa.

Durante el debate, Donald Trump criticó la política exterior de la administración Biden-Harris y afirmó que “la actual vicepresidenta se reunió con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski días antes de la invasión de Ucrania, pero que no se reunió con Benjamin Netanyahu cuando este visitó el Congreso de Estados Unidos”.

Sin embargo, estas afirmaciones no son exactas.

De acuerdo con el New York Times y CNN , Kamala Harris asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2022, poco antes de la invasión rusa de Ucrania. Si bien Zelenski estuvo presente, Putin no asistió, y Harris no se reunió con él.

En cuanto a la visita de Netanyahu, es cierto que la vicepresidenta no estuvo presente cuando el primer ministro israelí pronunció su discurso en el Congreso, pero, según PolitiFact, se reunió con él al día siguiente.