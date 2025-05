El origen de las acusaciones contra el papa León XIV

Durante su gestión como superior provincial de la Orden Agustina en Chicago, Prevost fue vinculado al caso del sacerdote James Ray, acusado de abusar sexualmente de al menos 13 menores.

Ray fue alojado en un monasterio cercano a una escuela primaria, pese a tener restricciones impuestas desde 1990, como la prohibición de estar a solas con menores.

SNAP asegura que Prevost conocía esas limitaciones. Sin embargo, el portal The College of Cardinals Report aclara que fue el prior local, y no Prevost, quien decidió alojar al sacerdote en ese lugar. Además, en ese momento, Ray no había sido juzgado ni sentenciado formalmente.