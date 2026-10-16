Entre bulos y un partido en formación: el bukelismo busca espacio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una imagen artificial presentó a Nayib Bukele llegando a Honduras para enseñar a gobernar. Una declaración inventada lo mostró dispuesto a dirigir el país si los hondureños lo elegían. Otros contenidos trasladaron esa expectativa a su cuñada hondureña, Paola González: la hicieron pedir apoyo electoral, participar en un mitin y aparecer con la banda presidencial. Estos cinco bulos coinciden con una iniciativa política concreta. EH Verifica cotejó la existencia de una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir Unión Democrática Nuevas Ideas, una organización en formación cuyo trámite sigue pendiente. Su presidente, Allan García, ha afirmado públicamente que el proyecto tiene un origen bukelista, una identificación que fundamenta en su valoración favorable de la administración del mandatario salvadoreño. También asegura que ha realizado reuniones con población en distintas partes de Honduras y ha promovido a González, esposa de Karim Bukele, como posible candidata presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ella no ha confirmado públicamente esas aspiraciones. Tampoco está acreditado que Nayib Bukele respalde la iniciativa. La relación entre los contenidos falsos y el proyecto permite examinar cómo la desinformación puede modificar la interpretación de un hecho. Una organización busca reconocimiento legal, pero los bulos añaden decisiones, compromisos y escenas de respaldo que pueden hacerla parecer más avanzada de lo que demuestra la información disponible. La iniciativa real puede prestar credibilidad a las falsedades. A su vez, las falsedades pueden alterar la percepción de la iniciativa. Esa relación no demuestra coordinación entre sus autores y los dirigentes partidarios, pero sí revela una coincidencia narrativa: presentar al bukelismo como una alternativa para Honduras.

Del prestigio a una candidatura fabricada

El primero de los cinco bulos, desmentido por EH Verifica y LA PRENSA Verifica en febrero de 2026, utilizaba una imagen generada con inteligencia artificial (IA) para mostrar a Bukele descendiendo de un avión, supuestamente a su llegada a Honduras. El mensaje que la acompañaba lo situaba como alguien capaz de enseñar cómo gobernar. La escena fabricaba una visita y establecía una relación de autoridad: el mandatario salvadoreño tenía conocimientos y respuestas que los gobernantes hondureños necesitaban. El segundo contenido, verificado en octubre por EH Verifica y LA PRENSA Verifica , le atribuía estas palabras: “Si el pueblo hondureño me elige para que yo les gobierne, yo sacaré adelante a su país”. Las búsquedas documentadas en esas verificaciones no encontraron registros que respaldaran la declaración. En ese caso, la publicación convertía la admiración de sus simpatizantes en un supuesto ofrecimiento del propio presidente. Ya no bastaba con presentarlo como ejemplo: se le atribuía voluntad de asumir el gobierno hondureño. Los tres contenidos restantes trasladan esa promesa a González. Un video generado con inteligencia artificial la muestra junto a su esposo, supuestamente preguntando a los hondureños si respaldarían una eventual candidatura presidencial. El mismo material la sitúa en un mitin político y simula una escena de apoyo electoral. El montaje fabrica dos elementos distintos: su disposición a competir y una respuesta favorable del público. La aparición junto a su esposo refuerza el vínculo familiar que conecta su imagen con la del mandatario salvadoreño. Otro bulo utiliza una imagen artificial para mostrarla con la banda presidencial. La representación la coloca visualmente en el ejercicio del poder, aunque ella no haya confirmado una aspiración electoral. El quinto es una publicación de TikTok difundida por un usuario anónimo que afirma que la esposa del hermano de Bukele es la candidata. El mensaje presenta como definida una condición que no puede establecerse únicamente a partir de la intención expresada por García. El dirigente puede proponer su nombre y anunciar que desea llevarla como candidata. Esas declaraciones documentan la voluntad del promotor; no sustituyen la aceptación de la persona propuesta. Considerados en conjunto, los cinco bulos construyen distintos grados de una misma expectativa: Bukele llega, se ofrece a gobernar y una integrante de su familia aparece solicitando apoyo, recibiéndolo y ocupando la presidencia. Esa relación entre los relatos no demuestra que hayan sido producidos en ese orden ni que respondan a una estrategia común. Sí permite observar cómo la desinformación elimina incertidumbres mediante escenas y afirmaciones inventadas. Donde hay una posibilidad, presenta una decisión; donde falta acreditar respaldo, lo representa visualmente.

Cuando el hecho da credibilidad a la mentira