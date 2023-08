No obstante, declararon en reserva los informes de auditoría sobre las condiciones del aeródromo y la razón para no mejorar sus instalaciones, las cuales están a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

La recuperación de las actividades aéreas no ha sido fácil a nivel mundial y Honduras no es la excepción, pues en 2022 la olvidada pista de Puerto Lempira apenas registró 9 ,694 movimientos de pasajeros.

Eduardo Sinclair, alcalde de Puerto de Lempira , cuestionó en entrevista con la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus que cómo es posible que se hayan invertido millones de lempiras en las pistas de Tela, en Atlántida; de Gracias, en Lempira; en Río Amarillo, Copán, en Choluteca, Choluteca; y otros que no tienen un movimiento como la terminal de Puerto Lempira.

Según la AHAC, la pista de Puerto Lempira es identificada con el código de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) como PLP, mientras que el de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el MHPL.

Las aerolíneas que operan hacia esta terminal son Castillo Mourra Airlines (CM Airlines), desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa; mientras que en Golosón de La Ceiba, Atlántida, opera Líneas Aéreas de Honduras (Lanhsa). También estaba Aereocaribe de Honduras, que cerró operaciones en febrero de 2020.

También se registran en promedio unos 500 vuelos privados por año hasta la pista de aterrizaje de Puerto Lempira.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus estableció que los vuelos hacia esta terminal aérea van en ascenso, siendo muy utilizada por las aeronaves de las aerolíneas comerciales.

Para el caso, en el año 2018 fueron contabilizados 1,549 vuelos, comerciales; en el 2019 ascendió a 1,733, pero en el 2020, con la llegada de la pandemia de covid-19, la actividad aérea se fue a pique, con 952 vuelos registrados.

La necesidad de salir del departamento más alejado de Honduras, dividido en la selva y el mar del resto del país, hizo que en el 2021 despegaran los vuelos nuevamente.

Para ese año se registraron 2,078 vuelos, pasando en 2022 a 2,240 y en los primeros meses de 2023 ya sumaban 1,020 operaciones aéreas, evidenciando que sí es un pista con mucha utilidad.

Según el alcalde municipal, la principal vía de comunicación de Gracias a Dios es el avión, ya que en botes cargueros para llegar a La Ceiba, Atlántida, se tardan 36 horas, casi dos días.

También habían unas lanchas rápidas que se están aproximadamente siete horas en llegar, pero son un riesgo en alta mar, el que va y logra pasar no vuelve a viajar así, confió.

El pasaje en avión hasta La Ceiba, Atlántida, es de 2,800 lempiras, solo la ida; mientras que para Tegucigalpa oscila en los 5,000 lempiras.

En ese sentido, no importa qué institución se haga de la inversión en la pista, pero la necesidad es evidente, por eso fueron a pedir ayuda a la presidenta Xiomara Castro, en casa de gobierno y al Congreso Nacional, con su presidente Luis Redondo, dijo el alcalde.

No obstante, ninguna de las autoridades responsables dio muestras de estar haciendo algo para mejorar las condiciones de esta pista de aterrizaje.

En la SIT respondieron a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus que recuperar esa pista de aterrizajes es responsabilidad del Servicio Aerportuario Nacional (SAN), igual lo declaró el ministro de defensa, José Manuel Zelaya.

No obstante, Ricardo Martínez, titular de la SAN, en comunicación con EL HERALDO Plus declaró que “ese aeródromo no está bajo nuestra jurisdicción, no tengo ni idea a quién le corresponde, creo que es del Ejército”.