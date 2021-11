Milton Benítez, un perro -más que amarillo- rojo izquierda

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Claro y contundente, pero vulgar para hablar. Sus ideas no dejan confusión, generan empatía y simpatía y, también, causan la algarabía de muchos. No cabe duda: parece un verdadero perro y, más que amarillo, rojo por la izquierda.



Hipnotiza a su audiencia con su lenguaje popular, con sus palabras soeces, que predominan en su programa, mientras que por momentos cortos parece que le habla a un escogido grupo, como si se tratase de una polímata.



Es una exótica combinación: es sociólogo, se presenta como periodista (sin estar titulado), es defensor de derechos humanos, es procurador y, por cómo se expresa, es antiderecha o ultraizquierda.



Lo cierto es que es querido por muchos por denunciar actos de corrupción en el país y odiado por los que su nombre menciona, así como todos aquellos que no comparten su ideología.



En cuestión de pocos años, Milton Benítez se ha convertido en una de las figuras más populares, por lo que buscará canalizar su estrellato en votos el próximo domingo 28 de noviembre en función de que aspira a ser el nuevo presidente de Honduras por una candidatura independiente.

De cachorro a perro adulto

Aunque tiene una sonrisa burlesca, unos ojos negros del tamaño de una moneda de 50 centavos y una voz grave que implanta miedo, tiene una familia compuesta por dos hijos y su esposa Katia Lara.



En sus transmisiones diarias en el Facebook o el canal de YouTube de El Perro Amarillo, su programa independiente, en el que es director, se muestra como un hombre frío, enojado, encarador e incisivo, con cara de pocos amigos, pero con su familia es una seda de amor.



Nacido en el barrio Las Mercedes, en Comayagüela, Milton es el tercer hijo de cinco, provenientes de una mamá salvadoreña, que es campesina, y un papá hondureño, que es electricista.



"Es un hombre humilde que nunca olvida el barrio. Se creció en un ambiente de mucha pobreza", dice La Maldición del Bulero, un amigo de Milton que no se identificó en una entrevista a Reporteros de Investigación.



Que haya crecido en pobreza, conociendo las condiciones de los típicos barrios de Honduras, fueron factores que le permitieron posicionarse a través del tiempo como un tipo de convicciones y de enterezas, con una postura radical: el bien común.



“Yo lavaba carros y lustraba zapatos frente al Ministerio de Educación en los 80. Leí La Ilíada a los 10 años, comencé a leer a Tertuliano, a Nietzsche, a Kant”, relató Milton en una entrevista al canal del youtuber Selim López.



Resulta que fue un hombre con habilidades natas: bueno para jugar fútbol, creativo para poner apodos, genio para hacer bromas y un galán para conquistar mujeres, hasta para fabricar cajas de tomates era todo un carpintero, como el de Belén.



"Siempre fue bueno en todo; todo lo que hacía, lo hacía bien", argumenta La Maldición del Bulero.



Graduado como licenciado en Sociología en Chile, y con su maestría obtenida en Ciencias Políticas en Cuba, tiempo después se abrió paso en el mundo de la comunicación en Honduras como un periodista de izquierda, enemigo del poder.



Estuvo en Hondured, pero lo despidieron. Llegó a Une TV y ocurrió lo mismo y, finalmente, siguió de la única manera en la que no podían correrlo: con su propio proyecto de El Perro Amarillo, su programa que no pudo establecer en los medios que estuvo debido a que concordaba con los líneamientos establecidos.



Son, al menos, 30,000 personas las que lo ven diariamente y, aunque muchos no lo sepan, El Perro Amarillo es una copia de El Perro Verde de España.



De hecho, en El Perro Amarillo, por su forma de hacer periodismo, ha tenido problemas que han derivado en querellas, en demandas y hasta le han robado documentación que compruebe sus denuncias de algunos casos producto de que individuos ingresaron a la fuerza a la sede de su programa de noticias.



"Su familia y en especial su madre le piden que ya no siga porque lo van a matar", cuenta La Maldición del Bulero.



Aunque pregone ser un periodista amigo del pueblo y asequible para todos, para EL HERALDO Plus fue imposible entrevistarlo debido a que no atendió ninguna solicitud.

En la política

Con más de 80,000 firmas inscribió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su candidatura presidencial independiente Por una Honduras Humana el pasado 6 de junio de este año.



"La idea es reagrupar mujeres y hombres que han tenido una trayectoria y nos han confiado que podamos unificar este país con un criterio fundamentado en la ciencia, en la política, no como un medio para enriquecerse, sino como una realidad concreta", comenta Milton tras el hecho.



"Es indescriptible cuánta voluntad unida queriendo recuperar el país. Lo que sí necesitamos es no defraudar y garantizar que exista una cohesión, que se respete al pueblo, que no sea una aparente democracia participativa, sino que también sea representativa y que tenga elementos de dirección", puntualiza.



Pero antes del registro oficial de su partido, Milton ya tenía un recorrido político, no precisamente como candidato o figura secundaria, sino como apoyo a ciertos grupos.

Por su militancia política estuvo encarcelado, por lo que tuvo que exiliarse en El Salvador en 1992, y tiempo después en Chile, donde tuvo formación política.



Por varios meses estuvo junto al expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado por intentar establecer el continuismo en Honduras, y la exprimera dama, Xiomara Castro, en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa, cuando ambos tenían prohibido ingresar al territorio nacional, allá por 2009.



La Maldición del Bulero recuerda que por un lapso no supo de Milton, hasta que lo encontró asistiendo a Mel como todo un revolucionado, con su barba tupida, con el pelo largo, con su particular gorra, imitando la imagen del homicida Che Guevara.

Milton Benitez junto a Manuel Zelaya en la embaja de Brasil.







Antes de mostrarse como tal, no había rastro de él. Su desaparición se debió a una estrategia de seguridad: desde muy joven se convirtió en blanco de la persecución política, por lo que debía de apelar a una táctica para resguardar su seguridad.

Conflictos

Aunque se presenta con el lema "qué bello es ser honesto", Milton fue acusado por no rendir cuenta sobre una cantidad millonaria de lempiras.



A finales de septiembre, Isaac Dubón, el representante de la comunidad de hondureños en Estados Unidos, lo denunció por no entregar el dinero a los damnificados de los huracanes Eta y Iota.



"Nosotros enviamos cuando miramos la situación de los huracanes 2.5 millones de lempiras al programa El Perro Amarillo", precisa.



"No hemos tenido una rendición de cuentas profesional, se gastaron 13,000 dólares. Él dijo en su programa que tiene 90,000 dólares en Estados Unidos todavía, por lo que queremos que entregue los 90,000 dólares que dice que tiene y además que transparente el destino de los 13,000 dólares", añade.



Otro de los problemas que ha tenido es que en marzo de 2019 una investigación lo colocó en una lista negra del Departamento de Seguridad de Estados Unidos porque era uno de los organizadores de las caravanas que salieron de Honduras para el país del norte.



Información de las autoridades estadounidenses confirma que hay, al menos, un empresario que financió la movilización de indocumentados, por lo que se contrató a Milton, así como a otras personas e instituciones para ejecutar el trabajo.

Su plan de mandato

Como punto toral, no se afana en prometer, sino en escuchar las necesidades de la población para que, en función de las peticiones, se pueda atender al clamor popular.



Pese a que conoce las aflicciones de Honduras, sus propuestas van orientadas a la crítica de lo que ya está establecido, mostrando sus ideas como soluciones para todo lo malo que padece la nación.



Las encuestas de intención popular dictan que no ganará las elecciones, pero Milton se aferra al voto consciente de cada persona para intentar establecer al país en vías de desarrollo liderada por personas capacitadas, como es su caso.



"Quién quiere a un tipo incendiario, que enemiste al pueblo por sus posturas", pregunta el analista Arnulfo Castellanos.



"Él es popular por ser malcriado, vulgar, pero en temas de país no veo que dé el ancho necesario", añade.



Milton, pese a sus lazos con Libertad y Refundación (Libre), afrontará los comicios generales como uno de los candidatos débiles, enfrentándose a pesos como Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Yani Rosenthal, del Partido Liberal.