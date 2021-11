'Ganó el pueblo unido': Jorge Cálix tras resultados preliminares del CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la victoria que otorgaron a Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), los resultados preliminares de las elecciones en Honduras, militantes y miembros de su equipo han mostrado su apoyo a través de las redes sociales y las calles del territorio hondureño.

Lo anterior se ve reflejado en la cuenta de Twitter del candidato a diputado Jorge Cálix, quien ha estado activo durante toda la madrugada dando seguimiento al conteo de actas y al cuidado de las urnas. "Honduras está de fiesta, tenemos presidenta", fue el primer tweet que se lee tras la tendencia emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Ganó el pueblo unido, ¡ganó Honduras Libre!", agregó junto a una emotiva fotografía de la presidenciable.

Pese a que los resultados podrían cambiar constantemente, ambos partidos políticos aseguran su seguro triunfo para gobernar al país en el periodo 2022-2026. Sin embargo, será el mencionado ente electoral que declare al verdadero ganador en la contienda.

Las redes sociales de Cálix, actual diputado del Congreso Nacional, también dejaron ver el trabajo arduo y el desvelo que ha ocasionado la entrega de las actas en diversas colonias de la capital, mismas que según él aseguran "la victoria contundente" de los candidatos de Libre.

"3:40 a.m. recibidas el 100% de las actas de las Faldas de El Pedregal. Arrasan Xiomara Castro y Jorge Aldana. Vctoria contundente de los 23 de Libre", se lee en uno de sus tweets.

En otros de sus videos se puede observar desde oraciones con los grupos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta la entrega de las actas y conteo en varios centros de votación. "Son las 5:40 a.m. y seguimos cuidando hasta el último voto. ¡Este triunfo es de todos y lo vamos a defender", escribió en su último reporte de su cuenta oficial de Twitter.

2:59 am. En Las Brisas le damos gracias a Dios por el triunfo, con nuestro equipo de trabajo después de terminar el escrutinio del 100% de las actas de esa colonia.



