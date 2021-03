Nasry "Tito" Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En las internas del Partido Nacional hay "tendencias irreversibles" aseguró en las últimas horas Mauricio Oliva, declaración que convierte en candidato presidencial del Partido Nacional a Nasry "Tito" Asfura.

Las tendencias a favor del alcalde capitalino son claras con un total de 325,992 votos contabilizados para los nacionalistas de los que 449,968 son válidos y 30,124 nulos como parte de 3,557 actas procesadas hasta el 19 de marzo.

"Papi a la Orden" registra hasta el tercer conteo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) 325,992 votos contra 123,976 de su contrincante Mauricio Oliva.

Asfura rompe de esta forma con una "maldición" de hace más de 20 años que pesaba sobre los alcaldes capitalinos que aspiraban a la presidencia de la República: todos se habían enfrentado a un presidente del Congreso Nacional y todos habían perdido.







Derrota de Oliva

El Congreso Nacional ha servido como un trampolín para muchos políticos que aspiran a la candidatura a la Presidencia de la República, pero no todos cuentan con el respaldo ni el favor de los votantes para concretar sus aspiraciones.

Tal es el caso del actual titular del órgano unicameral, Mauricio Oliva, quien se postuló como precandidato presidencial del Partido Nacional por el movimiento Juntos Podemos, pero aceptó su contundente derrota frente a su adversario Nasry Asfura.

VEA: Mauricio Oliva acepta derrota y dice que tendencia del CNE es "irreversible"

Contrario a los líderes nacionalistas Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, dos expresidentes del CN, el diputado por Choluteca no logró su cometido.



“Los resultados que ha oficializado el CNE muestran una tendencia irreversible que no me favorece. Respetuoso de la institucionalidad, acepto los mismos y quedo atento de los demás niveles electivos prestos a defender las posiciones logradas por nuestros candidatos”, escribió en sus redes sociales.

DE INTERÉS: Redes sociales en las primarias: interacción y presencia de precandidatos a la presidencia de Honduras

Carrera política

"Papi a la orden" es un hombre sencillo, notoriamente popular, que se mueve como el tronco de un roble para bailar y con una jornada laboral muy extensa, aunque en los últimos meses los capitalinos lo sentían algo ausente.

Nasry Juan Asfura Zablah nació en Tegucigalpa el 8 de junio de 1958 y es de ascendencia árabe palestina.

Tiene una carrera política amplia, pero concentrada en Tegucigalpa. Tito Asfura escaló a lo largo de 30 años los peldaños hasta ocupar el puesto más importante de la municipalidad.

Entre 1990 y 1994 fue fiscal municipal y asistente de la alcaldesa Nora Gúnera de Melgar, mientras que en los siguientes cuatro años fue gerente de servicios públicos y regidor.

Asfura volvió a la escena municipal en 2006 como regidor en la gestión del exalcalde Ricardo Álvarez. Fue diputado del Congreso Nacional cuando lo presidía Juan Orlando Hernández y temporalmente fue ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).