Rolin Peña, sobre supuesta renuncia a su candidatura: "si las bases dicen que me retire, me retiro"

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula, por el movimiento "Unidad y Esperanza" del presidenciable Nasry "Tito"Asfura, Rolin Peña, descartó este domingo renunciar a su postulación, pero advirtió que si las bases le dicen que se retire, se retira.



Este domingo, el aspirante a edil se reunió con los 43 coordinadores regionales, representantes de centros de votación y 14 diputados, y manifestó su malestar ya que considera que no hay un consenso en cuanto al manejo de las mesas electorales.

LEA: Madre del presentador Kenneth Melhado busca ser diputada en el Congreso Nacional



Denunció que "a último momento se están tomando otro tipo de decisiones y mi gente no está de acuerdo en que se acepte; si las bases me dicen que me retire, me retiro", aseguró.



El aspirante hizo un llamado a "Papi a la orden" para que inmediatamente convoque a los líderes y así tomar una buena decisión, "ya nos cansamos de que quiera atropellar el buen trabajo de esta gente".



"Aquí está la gente que ama al partido, que está convencida de que "Papi" debe ser presidente, aquí están los mejores diputados que necesita el país", agregó.

DE INTERÉS: Elecciones Primarias: Llegan al Infop los kits de bioseguridad para las Mesas Electorales Receptoras



Peña denunció que a nivel nacional, todos los alcaldes ponen a su gente en las mesas, pero "en San Pedro Sula quieren que un 50 por ciento lo ponga un diputado y el otro 50 por ciento el alcalde y no lo podemos permitir", aseveró.



"Todos los 20 candidatos a diputados tienen el mismo derecho en el departamento de Cortés, todos los miembros municipales y regionales han trabajo arduamente para capacitar a su gente en mesas y ahora les quieren decir que ya no van a participar, que los van a limitar; si es así doy un paso a un lado".

ADEMÁS: Más de 4.4 millones de lempiras recibió Libre en cheques



Ayer se conoció que Peña estaría a punto de renunciar a su candidatura por estas diferencias a lo interno del movimiento.



La situación estaba llevando, al también dirigente deportivo, a no participar en las elecciones primarias del próximo 14 de marzo; sin embargo, las bases del movimiento le afirmaron su respaldo este domingo.