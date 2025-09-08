De Islas del Cisne a Mocorón: la fallida cárcel que rechazan en La Mosquitia

Tegucigalpa, Honduras.- Alegando que el proyecto se construye en tierras ancestrales y que tampoco se les consultó, el pueblo de La Mosquitia, en Gracias a Dios, está dispuesto a evitar, como sea, que el Gobierno construya una cárcel de máxima seguridad en la comunidad de Mocorón.

Desde 2023, la administración de Xiomara Castro viene “dando tumbos” con este proyecto carcelario. Primero intentó edificar un presidio en la reserva marina de Islas del Cisne, pero luego desistió ante la oposición de la sociedad y la inviabilidad de la construcción. Posteriormente, insistió con Mocorón, otra área protegida.

Leónidas Vivian Pacheco, secretario de uno de los consejos territoriales de La Mosquitia, sostuvo: “Como pueblo misquito estamos rotundamente en contra de la construcción de la megacárcel en la comunidad de Mocorón. Además, somos un pueblo indígena protegido por el convenio 169 de la OIT y los tratados que Honduras también es firmante”.

Durante más de cien días, los pobladores de la zona se tomaron el sitio donde el Gobierno intenta levantar la prisión, a tal extremo que detuvieron temporalmente la obra, argumentando que esa es su tierra y que no quieren intromisión, sobre todo con un proyecto que les generaría problemas de todo tipo.

Pacheco lamentó que el Gobierno intente levantar una prisión en una comunidad indígena sin antes haber realizado un proceso de consulta con las comunidades.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“No se dio ese paso. Segundo, es que estas tierras no son del Estado; el Gobierno emitió un título de propiedad a los consejos territoriales”, argumentó el líder indígena.

Los 12 consejos territoriales en los seis municipios ya se manifestaron pacíficamente en contra de dicha construcción y emitieron un pronunciamiento, pero el Gobierno no lo entendió y ni siquiera ha intentado dialogar con los afectados, deploró.

Continuó: “El terreno donde se pretende construir la cárcel no es propiedad de ningún batallón; por el contrario, es un punto donde están enterrados nuestros ancestros y no permitiremos ningún tipo de profanación del espíritu de nuestros bisabuelos, tatarabuelos”.

Uno de los grandes temores de la población misquita es que, con la megacárcel programada para albergar a unos 20,000 presos, llegue también la invasión o migración de terceros detrás de cada reo. “¿Cuántas personas van a venir detrás de cada reo?”, se preguntó Pacheco.

Al mismo tiempo cuantificó: “Supongamos que cada uno tiene esposa y dos hijos; estamos hablando de más de 60,000 personas”.

“Vamos a seguir luchando para que esa cárcel no llegue a La Mosquitia. Nosotros no la queremos. La Mosquitia no quiere la cárcel de alta peligrosidad. Ya tenemos suficiente dolor de cabeza con nuestros paisanos y no queremos más personas de afuera. Ese es el punto de nosotros”, expresó Pacheco.

La gente de La Mosquitia ya se retiró del sitio donde la administración central, usando a los militares, pretende construir el nuevo centro penal, pero mantienen una ligera vigilancia.

En abril de 2024, la CIDH, en su informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras”, señaló que “la construcción de nuevas cárceles no constituye una solución idónea a los problemas del sistema penitenciario hondureño ni representa una solución sostenible en el tiempo...”.

El Gobierno desistió, en primera instancia, de construir la cárcel en las Islas del Cisne, un parque marino protegido ubicada a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, luego de que tres licitaciones resultaran fallidas.

La construcción en esta zona generó rechazo entre la población, debido a que los estudios técnico ambientales estaban bajo reserva. El mayor temor de la población era que las obras afectaran las especies marinas y terrestres que habitan allí.

Luego, a finales de 2024, las autoridades confirmaron que la megacárcel se construiría en Mocorón. Desde entonces, los misquitos de oponen al proyecto.