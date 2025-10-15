Siguen largas filas por polémico bono climático: desconocen por qué reciben ayuda

Santa Lucía, Honduras.- Largas filas continuaban a las 3:00 de la tarde en el centro de Santa Lucía, Francisco Morazán, donde entregaban el polémico bono climático —por las denuncias de compra de votos— a 1,178 hogares. Muchas de las personas no sabían por qué iban a recoger los 7,000 lempiras, mientras que otras afirmaron que era para ayuda social por ser de bajos recursos. EL HERALDO Plus dialogó con varios de los beneficiados, quienes dijeron estar desde las 5:00 de la mañana en el Parque Central de Santa Lucía para recibir el dinero. Fueron anotados en un listado tres meses atrás. El Gobierno de Honduras comenzó a distribuir en varias regiones del país esta semana el denominado Bono de Alivio Climático, una ayuda económica equivalente a 7,000 lempiras para hogares vulnerables afectados por desastres naturales. El dinero proviene de un préstamo del Banco Centroaméricano de Integración Económica (BCIE). El reparto ocurre a menos de dos meses de las elecciones generales, por lo que la oposición y sectores de la sociedad civil denuncian que ha sido instrumentalizado para fines electorales, versión que el oficialismo niega. Los beneficiados han revelado de forma abierta que durante la entrega del bono les han pedido votar por el partido de gobierno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Desconocen la causa de la ayuda

Reina Ochoa, quien era de las últimas personas esperando que revisaran sus datos en el sistema para luego movilizarse hasta las instalaciones del Centro de Educación Especial en Santa Lucía (Caipac), comentó que no sabía por qué le entregaban la ayuda y que "a mí me apuntaron". No recordaba quién la había anotado en el listado levantado hace tres meses. En su mano tenía su identificación y un ticket de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con el número 1,023. Estaba junto a otra mujer, quien cargaba un niño.

Lo mismo pasó con Lesbia Angélica Herrera, una de las beneficiadas, quien afirmó que no sabía cuánto dinero les entregaban y que desconocía cuál era el objetivo, pues ella solo se anotó en la lista porque su hermana, quien trabajaba con el Partido Libertad y Refundación (Libre), le dijo. "Ella andaba de coordinadora de los muchachos que están aquí", comentó. Afirmó que "yo tengo un niño especial" y por eso le habían entregado el dinero. Al lado estaba Celia Esperanza, quien indicó que ella no salió beneficiada, pero que le habían entregado el bono a su mamá. "(Vivimos) en Montaña Grande... (dijeron) que era un bono familiar para beneficio de la familia", comentó. Al ser consultada si se trataba de un bono político, respondió que "es mentira", porque "ellos no eligieron ningún partido, nos anotaron a todos: Liberal, Nacional, no eligieron por partidos políticos, eligieron por las necesidades que tenemos".

Otra de las personas que estaba en el lugar lamentó que él no fue tomado en cuenta y que "a uno no le informan. Son un atajo de mentirosos. Cuando quieren el voto, hasta lo chinean y le dan picos a uno. ¿Para qué creerle a todos esos políticos, que son un atajo de mentirosos?", dijo el hondureño. El bono es "para mejoras de casa... por nuestra presidenta Xiomara Castro", dijo uno de los beneficiados, quien aseguró que estaba desde las 6:00 de la mañana haciendo fila.

Contrato de compromiso

EL HERALDO Plus constató que los beneficiados firmaban un contrato en el que se comprometían a utilizar el dinero en las mejoras de su hogar. "Garantizo mi participación o de cualquiera de los miembros de mi hogar que requieran de mi consentimiento y autorización en las capacitaciones y/o reuniones de orientación brindadas por el Programa de la Red Solidaria", decía explícitamente parte del contrato, que tenía impreso el nombre y documento de identificación de cada persona. Naama Ávila, directora de Coordinación Intersectorial de Sedesol, dijo en diálogo con EL HERALDO que muchas de las personas no saben el nombre de los programas, pues "el criterio universal que manejan es 'me van a dar algo porque soy pobre'". "Nuestra gente es inteligente, lo que pasa es que no van a utilizar estos nombres que terminamos colocando, estos nombres complicados, pero la gente sabe que recibe un bono de alivio", expresó. La funcionaria reafirmó que todos los beneficiados fueron elegidos por su vulnerabilidad y no por partidos políticos. Comentó que se ayuda a familias de tres municipios: más de 700 hogares de Santa Lucía y las demás de Valle de Ángeles y Cantarranas.