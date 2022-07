Virgilio Padilla: “Vamos a estimular a los generadores de energía, vengan de donde vengan”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el marco de la integración de la comisión de auditoría integral a las empresas de generación de energía, se sumará en acompañamiento la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), conservando su neutralidad e independencia.

El comisionado presidente de esta entidad, Rafael Virgilio Padilla, informó a EL HERALDO que “esa es la decisión que se ha tomado por ahora y será un acompañamiento que solo significa apoyo a la buena intención que puedan tener las autoridades de la energía eléctrica para corregir el gran problema energético nacional”.

A 24 días de haber asumido como funcionario, el abogado tiene un panorama más claro sobre las funciones de la CREE y contestó varias interrogantes planteadas por este rotativo, entre ellas si sacrificaría parte del ostentoso salario que recibe.

LEA: “Sin experiencia y sin conocimiento”: polémica tras nombramiento de Virgilio Padilla en la CREE

¿Qué acciones ha impulsado en la CREE desde que asumió como comisionado presidente?

Nuestro trabajo es de supervisar, regular, fiscalizar, y el propósito va a ser no atacar a nadie, creo que vamos a intentar que se apliquen las tarifas con rigor, valorando el concepto de tarifa eficiente, que vamos a tratar separar de ella las irregularidades, los abusos y lo que no debe ser.

¿Hubo necesidad de reestructurar al personal de la institución?

No, he encontrado un personal muy profesional, capacitado, creo que hay que darle continuidad al personal y es una institución en crecimiento también; nosotros necesitamos fortalecer el área de auditorías, fiscalización, de inspecciones y esperamos que podamos contratar, si es que el presupuesto lo permite, a las personas idóneas para el cargo.

¿Bajo su gestión se mantendrá o habrá cambios en la misión y en la visión de la CREE?

Creo que a la institución hay que visibilizarla, hay que sacarla de la invisibilidad en la que está y, sobre todo, creo que la misión será proteger los intereses de las clases desprotegidas en el sentido de que la tarifa, los abusos, la indiferencia que hay contra las grandes necesidades que tiene la población —no corregir la tarifa y el daño que se le hace con las irregularidades en la prestación del servicio— van a ser puestas al menos en el debate dentro de la Comisión. Mis intenciones son apoyar al consumidor, que es a quien nos debemos, y apoyar a los generadores de energía como un bien estratégico nacional.

¿Cómo ha sido su relación con el ingeniero Leonardo Deras y el recién nombrado comisionado Wilfredo Flores?

La relación que he tenido con Deras me ha demostrado que es un gran profesional, una persona con gran conocimiento en la materia y vamos a apoyarnos mucho en esa sabiduría. A Wilfredo Flores no tengo el gusto de conocerlo, pero tengo grandes referencias, vamos a intentar trabajar en equipo. Es muy importante la armonía dentro de la institución.

¿Cuáles fueron los resultados de las dos consultas públicas que la CREE llevó a cabo?

Las consultas fueron un tema de la cogeneración, vamos a escuchar los dictámenes técnicos, hay que valorar esa tarifa, no toda se tiene que pagar igual, pero vamos a estimular la inversión, a los generadores de energía eléctrica, vengan de donde vengan, porque Honduras tiene un déficit.

La otra consulta era sobre el tema de la promediación de la tarifa que está prohibida por ahora, pero vamos a escuchar lo que dijeron los actores del mercado de electricidad y vamos a impulsar las iniciativas que sean necesarias.

¿Estaría dispuesto a disminuirse su sueldo bruto de 200,000 lempiras para contribuir con la racionalización del gasto público?

Claro, todas las acciones de la administración pública están siempre en discusión en la palestra, nosotros somos las primeras personas que estamos dispuestas a hacer sacrificios, pero hay que recordar que esos salarios los pusieron los ingenieros que han dirigido, los que hoy reclaman participación en esto son también los responsables de los abusos que se han cometido en el sector de energía, en la gobernanza nacional.

VEA: ¿Cumple Virgilio Padilla con los requisitos para ser presidente de la CREE?