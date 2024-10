Misión del FMI inicia hoy con revisiones del acuerdo vigente con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) comienza hoy la primera y segunda revisión semestral del acuerdo stand by, el que está vigente desde septiembre de 2023.

6

Concluye que “las autoridades económicas mantienen su compromiso de continuar dando seguimiento a los avances en los acuerdos a nivel técnico, con el fin de completar satisfactoriamente las revisiones contempladas en dicho programa económico”.

7

Las revisiones corresponden a marzo y septiembre del presente año, no obstante, el gobierno de Honduras no había cumplido compromisos acordados en el memorando de entendimiento firmado con el FMI, y por ende, las evaluaciones de las metas indicativas y reformas estructurales contempladas en el programa no se habían cumplido.

8

No obstante, diversos sectores del país coinciden que el gobierno tardó en cumplir compromisos como el ajuste de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y acelerar la devaluación del tipo de cambio, variables que desde agosto pasado fueron ajustadas.

9

De cumplir con esas revisiones, el gobierno de Honduras puede acceder a dos desembolsos por 240 millones de dólares en promedio, $120 millones por revisión, las que servirán para fortalecer las reservas internacionales netas, las que mantienen una cobertura de 4.3 meses de importaciones de bienes y servicios, equivalente a 6,745.9 millones de dólares.