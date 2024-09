Los 30 productos de Canasta Básica de Alimentos suman L12,439 a agosto

La STSS, a través de la Dirección General de Salarios, es la encargada de contabilizar el costo promedio per cápita del conjunto de alimentos en el país, labor que ahora está realizando cada dos meses en lugar de uno, como estaba estipulado.

Sin embargo, en mayo y junio la cesta de productos básicos en la dieta de los hondureños registró una reducción de 67.50 lempiras para pagar L2,448.4 de costo per cápita promedio equivalente a 12,242.1 lempiras.

Una persona tuvo que pagar durante agosto pasado 2,487.96 lempiras por 30 como valor promedio per cápita mensual por este conjunto de comestibles, que se traduce en 12,439.8 lempiras, constató EL HERALDO, de conformidad a los datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

“El índice de esta categoría (alimentos y bebidas no alcohólicas) mostró una variación mensual de 1.00%, determinada principalmente por el alza en los precios de algunas frutas y verduras (zanahoria, tomate manzano y pera, mango, lechuga, cebolla, papa y plátano, entre otros cuyas cosechas han sido afectadas por los patrones climáticos experimentados durante el año), así como huevos, café, arroz, leche en polvo y pasteurizada, bistec de res y mantequilla”, subraya el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a agosto que elabora el Banco Central de Honduras (BCH).

“Una persona que tenga el salario mínimo probablemente tenga alguna capacidad de comprar los alimentos básicamente y puede ser que le quede un déficit o no le alcance para satisfacer otras necesidades no alimenticias, pero resulta que en promedio en Honduras más o menos un 40% a 45% de la población no alcanza ni siquiera ese nivel de ingresos del salario mínimo, sino que se queda a la mitad”, indicó el economista Martín Barahona.

De su lado, el presidente de la organización de protección al consumidor Artículo 19, Darwin Ponce, afirmó que el costo actual de la canasta básica “supera enormemente la capacidad del hondureño de adquirirla, supera el salario mínimo y cuando esto pasa significa que las personas con un trabajo en el que reciben el salario mínimo no podrían asumirlo para una familia de cinco miembros”.

A 406.20 lempiras asciende la variación interanual de la CBA a agosto cuando en el mismo período de 2023 se encontraba a L12,033.6, verificó este rotativo.

Para el actual período de 12 meses el salario mínimo promedio se fijó en 13,156.53 lempiras, por lo que de L716.7 es el margen con el costo vigente de la referida cesta de comestibles.