Menos del 23% de la inversión pública ejecutada en 158 días de 2024

En los dos últimos años de la actual administración la ejecución de la inversión pública no se ha realizado en su totalidad, ya que en el 2022 solo se destinó el 49.8% (L 9,357.93 millones), aumentando a 72,509.82 millones de lempiras lo ejecutado ( 86.9% ) durante el 2023.

El gobierno de turno no solo dispone de 68,627.99 millones de lempiras de inversión para el resto de este año, sino que se ampliará ese monto por 8,070,632.1 lempiras , según lo presupuestado y en cumplimiento a los requerimientos legales, técnicos también administrativos.

El economista Martín Barahona manifestó a EL HERALDO que la baja ejecución en la inversión pública se debe a que “no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos y haciendo los avances de obras, en este caso estamos hablando de inversión en infraestructura que es la más crucial”.

“Otra de las razones que explican esta situación es la inexperiencia en cuanto al recurso humano, no saber qué hacer, no tener definidas las tareas entre todo el personal que se tiene; no se tiene disciplina, se pierde la dirección y el otro elemento es la falta de priorización”, aseguró.

El experto consideró que el porcentaje de ejecución presupuestaria de la inversión pública no lo es todo, este tiene que ir acorde al avance del tiempo, evidenciando que no se anda bien y que tampoco se han logrado corregir errores estructurales que ha venido teniendo el sector público.

En el primer cuatrimestre de 2024 se ejecutó el 15% en términos de inversión pública, la mayor parte en inversión social, es decir 11,700 millones de lempiras y 1,400 millones de lempiras en cuanto a la inversión productiva, aquella que vuelve más competitivo al país, de acuerdo con un análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

El investigador de la referida organización, Mario Palma, indicó que “lo que hay que observar es que es bueno tener el microdato de cuánto se está ejecutando en cada uno de los proyectos para que podamos hacer veeduría social y constatar que la ejecución física de los proyectos corresponde con la ejecución presupuestaria”.

“El tema de la inversión pública lo vemos con preocupación porque al finalizar el primer trimestre la ejecución era del 8%, no hay una curva de aprendizaje y ya debería de haber mayor eficiencia por parte de las instituciones en la ejecución de este gasto”, sostuvo la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales.