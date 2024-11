Hasta L2,904.6 millones se ha ampliado el presupuesto de instituciones

11

“Debería de haber una unidad de control y seguimiento para que el gasto corriente no supere los niveles programados de acuerdo al presupuesto que se les ha autorizado, ya que este presiona sobre el déficit fiscal y ese gasto no lo ven reflejado las comunidades en obras”, manifestó a este rotativo la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) instó a que durante el segundo semestre de 2024 se oriente la utilización de recursos hacia la ejecución tanto de programas como proyectos aprobados en el ejercicio fiscal en lugar de destinar el presupuesto al pago de sueldos y salarios o a transferencias corrientes.

“Es lamentable que solo asistamos a una dinámica de incremento sostenido del presupuesto sin realmente hacer una evaluación del desempeño del sector público en cuanto a resultados y no tiene sentido estar incrementándolo si para el caso en la liquidación presupuestaria anterior hay fondos que no se lograron ejecutar”, cuestionó el analista en materia económica, Luis Guifarro en una entrevista concedida a EL HERALDO.

Sostuvo que “esos fondos que no se logran ejecutar quedan sencillamente como que no se pueden sumar al nuevo presupuesto que se apruebe, pero estamos ante una situación que al no liquidarse un presupuesto, entonces pareciera que esto se está convirtiendo en un colchón que estaría respaldando al gobierno en cuanto a la financiación no solo de lo que le autoriza el Congreso para un determinado año, sino que estaría utilizando recursos de un presupuesto que ha sido autorizado para años anteriores”.

El Presupuesto 2024 vigente alcanza los 413,544.6 millones de lempiras, evidenciando un acrecentamiento de L6,407 millones en relación al monto aprobado en el decreto legislativo 62-2023.