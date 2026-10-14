Vinícius estalla: “Los defensas tienen derecho de pegarme y la tarjeta es para mí”

Roma, Italia.- El jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior, declaró que "los defensas tienen derecho" de pegarle y "al final la tarjeta" es para él, tras la victoria in extremis (3-4) de su equipo ante la Roma en la segunda jornada de la UEFA Champions League y después de conocer su sanción de cuatro partidos en LaLiga.

"La afición tiene que pitarme, porque yo estoy para marcar goles, pero los árbitros no lo entiendo. La tarjeta amarilla siempre es para 'Vini'. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente el fútbol, como Lamine y Julián Alvarez. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí", añadió en la zona mixta.

Valoró la sanción de cuatro partidos por el agarrón de pelo a Saliba ante el Villarreal: "No me acuerdo de un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. He intentado quitar al jugador delante de mí y al final me engancho de su pelo. La regla es nueva, siempre vienen de LaLiga o de los árbitros a Valdebebas, nos explican las cosas y nunca nos han dicho eso".