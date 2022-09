Otros de los hondureños dijo que él venía a ver a Najar y no a Leo Messi como todos los demás.

“Apoyando a la H de corazón y vamos a ganarle a Argentina. Será un evento muy bonito para la comunidad, que podamos compartir con la selección a pesar de que no estamos en el mundial, pero seguimos apoyando a la H”, comentó uno de los aficionados.

“A mí me dijeron ¿vas a ir a ver Messi?. Nombe les dije, yo vengo a ver a Andy Nájar, al Choco Lozano (no fue convocado) y a todos los demás. Vengo a ver a estrellas, yo no vengo a ver a cuetes quemados (refiriéndose a los seleccionados argentinos)”, comentó uno de los aficionados catrachos sarcásticamente, conocido en tiktok como “Elcharrula504”.