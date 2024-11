Tabla de posiciones: Marathón se aleja de semifinales directas y Génesis se ilusiona con repechaje

3

Con este resultado, Marathón se quedó con 25 puntos y matemáticamente le dice adiós a las semifinales directas, es decir, quedar en el primer o segundo lugar de las vueltas regulares.

4

Y es que el equipo verdolaga se queda a tres unidades del Motagua (2°) que juega el domingo ante Juticalpa y a dos del Real España (3°) que se enfrenta a Victoria en el cierre de la fecha. Olimpia con un triunfo se queda con el liderato.

5

Génesis llegó a los 18 puntos y está colocado en la octava posición (8°), mientras que los Lobos de la UPNFM con el triunfo sobre la Real Sociedad llegó a 20 unidades y es sexto.

6

La Real Sociedad de héctor Vargas sigue sin levantar cabeza y es último en la tabla de posiciones con 14 puntos.

7

-RESTO DE LA JORNADA-

8

Domingo

9

Juticalpa vs Motagua-3:00 p.mOlimpia vs Olancho - 5:15 p.mVictoria vs Real España- 7:30 p.m