Exclusiva: Romell Quioto rompe el silencio tras castigo de Rueda: “No tengo opción de regresar”

1 Riad, Arabia Saudita.- El delantero catracho Romell Quioto está viviendo un gran momento en el fútbol asiático, suma siete goles con el Al-Arabi SC de la segunda división saudí y es titular indiscutible; sin embargo, eso no es suficiente para el entrenador Reinaldo Rueda y lo sigue manteniendo marginado de la Selección de Honduras. 2 ‘El Romántico’ decidió romper el silencio y en una entrevista exclusiva con Diario EL HERALDO reveló lo que habló con el estratega y cuenta su verdad sobre lo sucecido. 3 Además, no cree que su no llamado a la H sea por la liga donde juega y dejó claro que ya está resignado de que con este cuerpo técnico no volverá a vestir los colores patrios.

-LA ENTREVISTA CON ROMELL QUIOTO-

4 Comenzaste esta nueva temporada enchufado y goleando. ¿Qué tan buena fue la pretemporada para llegar al cien? 5 Hice una pretemporada desde que llegué a Honduras de vacaciones. Trabajando por mi cuenta. Ya después me incorporé al equipo y trabajé con la mente enfocada en dar lo mejor de mí. 6 ¿Qué hiciste para adaptarte tan rápido al fútbol de Arabia Saudita porque llegaste y comenzaste a anotar? 7 Trabajar en silencio, escuchar los consejos de la gente que me rodea y ser consciente que llegaba a una liga de muy buen nivel. Tenía que estar preparado. 8 La temporada pasada se quedaron a un paso del ascenso, ¿qué tienen que hacer para llegar a la liga de privilegio? 9 Seguir trabajando fuerte, no dejar de creer en el objetivo y actuar como un equipo. 10 ¿Qué tal es el fútbol de segunda de Arabia en cuanto al nivel futbolístico? 11 “Alto. Es de un nivel muy alto. Hay muchos jugadores internacionales por sus selecciones, canchas de primer nivel, cuerpos técnicos muy preparados”. 12 Aparte de lo económico, ¿por qué decidiste renovar tu contrato y seguir en Arabia? 13 Desde que llegué el club me trató con respeto y cariño. Independientemente de lo económico, fue una forma de agradecer que hubiesen apostado por mí en un principio. 14 ¿Cómo le haces con el tema cultural y la alimentación? ¿Es mucho el sacrificio? 15 Tengo una gente que me provee la alimentación, basado en una dieta balanceada enfocada en un deportista de elite. Este es un país muy diferente al nuestro y la adaptación es compleja. Pero soy un profesional y he puesto todo al servicio del equipo. Siempre he estado varias temporadas en los equipos que me han contratado y eso pone en manifiesto mi capacidad de adaptación.

16 ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en Arabia Saudita?

17 Como te digo es una cultura muy diferente a la nuestra, la comida, las costumbres, pero tengo que decir que es un pueblo muy educado y amable con el extranjero. 18 ¿Sientes que llegaste a la etapa de maduración y centrarte en tu carrera? 19 Estoy en un gran momento personal y profesional. Esto es parte del camino y del aprendizaje. 20 ¿Qué otros cambios hiciste en tu vida privada, Romell? 21 Rodearme de la gente que me quiere y evitar situaciones o personas que no aportaban en positivo. 22 ¿Qué piensas de la actualidad de la Selección de Honduras? 23 Duro el golpe contra México. Los jugadores dieron todo y no hay nada que se le pueda exigir más. La vuelta en Toluca fue complicada por la altura, pero pienso que, en el global de los dos partidos, la Selección compitió hasta su último esfuerzo

24 ¿Cómo te sientes que la afición te pide a gritos para la ‘H’? 25 Agradezco muchísimo las muestras de cariño de la gente. Es una motivación extra para dar lo mejor de mí y estar listo en el momento que el cuerpo técnico que esté en ese momento decida llamarme.

-DISCULPAS A RUEDA-

26 ¿Has hablado con el profe Rueda en los últimos meses? 27 He tenido comunicación por teléfono en alguna ocasión. Siempre en un tono de respeto. 28 En realidad, Romell y sin polemizar, ¿crees que estás marginado por no presentarte en tiempo y forma en tu última convocatoria? 29 Es evidente que no tengo opción de regresar con este cuerpo técnico actual. Está claro que el hecho que yo esté en esta liga no es la razón principal. Ya se encargó el profesor de dar sus razones hace poco. Yo he pedido disculpas en privado al profesor varias veces. Lamentablemente esas disculpas no han sido suficientes y es un hecho que no va a contar conmigo. 30 El profe Rueda dice que tienes que cambiar de liga para ser tomado en cuenta, ¿qué piensas? 31 Está claro que ese no es el motivo. Ya él lo dejó claro. 32 Después de anotar tantos goles con el Al-Arabi desde tu llegada y no eres tomado en cuenta, ¿qué pasa por tu cabeza? 33 Lamento mucho no poder aportar mi estado actual de juego en beneficio de la Selección. Pero eso es algo que está fuera de mis manos.

34 ¿Sientes que has hecho méritos para volver a la Selección de Honduras? 35 Cometí un error, lo acepté, me disculpé. Pero creo que mi carrera habla por sí sola, mi compromiso con la Selección Nacional no puede verse empañado por un error puntual. Tengo una carrera muy larga fuera del país, a nivel internacional y eso nadie lo puede menospreciar. 36 ¿Qué fue lo que sucedió realmente, porque también se dice que todo fue un malentendido de fechas y horas? 37 No quiero polemizar con lo sucedido. Fue un error puntual. En mi opinión no justifica este aislamiento de la Selección, pero esa decisión es del Profesor y él ha sido muy claro en sus palabras finales. 38 ¿Has tratado de hablar con Rueda para buscar una solución al impasse y que se haga borrón y cuenta nueva? 39 Como te digo lo he buscado por iniciativa propia y he podido conversar con él. 40 ¿Te sientes parte todavía de la Selección de Honduras? 41 Es mi país he sido parte muy activa los últimos 10 años prácticamente. Espero volver en un futuro, es mi gran ilusión.