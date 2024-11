Este será el rival de Honduras en el repechaje a la Copa Oro 2025

3

La Concacaf confirmó que el rival de Honduras en el repechaje a Copa Oro será Bermudas, selección que recientemente la Bicolor enfrentó y le ganó 6-1.

Este duelo será ida y vuelta en territorio hondureño, cotejo que sería a puerta cerrada luego del castigo que Concacaf le impuso a Honduras por el botellazo a Javier “Vasco” Aguirre.

A su vez, la Concacaf también confirmó los demás cruces de repechaje donde se completarán los 16 clasificados a Copa Oro.

Los otros cruces serán Costa Rica vs Belice, Jamaica vs San Vicente, Guatemala vs Guyana, Trinidad y Tobago vs Cuba, Martinica vs Surinam y Nicaragua vs Guadalupe.

Las ocho selecciones ya clasificadas a Copa Oro son México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Curazao y Haití.

Honduras en 2025 disputará el repechaje a Copa Oro, Copa Oro si clasifica y eliminatoria mundialista.