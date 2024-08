Rigoberto Rivas regresa a Hatayspor: El contrato que firmó el hondureño en Turquía

’El Bambino’, quien había quedado como agente libre tras finalizar la temporada pasada, esto luego que rescindió contrato con el club otomano por falta de pagos, ha decidido volver luego de no encontrar equipo de cara a la nueva campaña.

”¡Rigoberto Rivas está con nosotros otra vez! Firmamos un contrato de 2+1 años, nuestro vicepresidente Ender Yimc y director deportivo Mehmet Reşat Akpınar asistieron a la ceremonia de firma. Hatayspor le da la bienvenida de nuevo a Rivas y le deseamos infinitos éxitos con nuestro equipo”, anunció la entidad turca.

El extremo hondureño de 26 años estampó su firma por las siguientes dos temporadas, más un año opcional. Hay que enfatizar que el salario que ahora tendrá Rivas será mucho mejor al que ostentaba, por lo que tendrá una estabilidad laboral que no contó el torneo anterior.

El regreso del legionario al Hatayspor se da tras su fallido fichaje con el Empoli, club de la Serie A con el que llevaba negociaciones adelantadas, pero las cuales no fructificaron ya que no podían inscribir al catracho al no contar con plazas extracomunitarias disponibles.