Rueda no cree tener a “Buba” López y la otra preocupación para el Honduras-Costa Rica

Siempre la idea es que nosotros como cuerpo técnico de la Selección Nacional trabajamos para la liga, tenemos la responsabilidad de orientar los jugadores que más se destacan en sus clubes, exponerlos a nivel internacional y por eso es la solicitud de que nos brinden esos espacios para los microciclos. Ahora vamos a tener uno el 4, 5 y 6 de marzo para el día 16, el definitivo, no estaríamos desplazando a Dallas para encarar el partido el 23.

Hoy justo está regresando Luis desde Miami, estuvo en este centro de medicina deportiva, donde se le hicieron todas las valoraciones, todas las evaluaciones y desafortunadamente tiene otra fractura por estrés donde había tenido hace siete años, la tiene un poco más arriba, es cuestión de reposo y de semanas de acuerdo al procedimiento, Real España va a hacer una inversión de un aparato especializado que lo va a ayudar a recuperar, para que consolide rápido esa fractura.

Ahora hay que tener un tratamiento y un comportamiento especializado en su recuperación, seguir el mismo protocolo que le recomendó el cuerpo técnico de la Selección Nacional de una seis semanas, trabajar en toda la parte aeróbica, el mantenimiento, el fortalecimiento sin impacto. Él no puede hacer impacto, no puede hacer toda competencia, no puede hacer entrenamientos, solamente tiene que hacer lo que es la recuperación. Es cuestión de paciencia y fortaleza, de acompañar a Luis con todo el cuerpo médico de Real España y de la Selección Nacional, ojalá lo podamos tener lo más pronto posible otra vez en la competencia.