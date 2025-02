Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO: Hora, alineaciones y dónde ver Copa del Rey

Con la parcela ofensiva al completo y con unos cuantos nombres que pudieron descansar entre los encuentros del Midtjylland y el Leganés, Alguacil podrá alinear a un once muy titular para presentar batalla al Real Madrid.

Los seis cambios que baraja el técnico madridista también pasan por el regreso al once de Eduardo Camavinga, para dar un respiro a Tchouaméni, y donde debe medir el cansancio es en el tridente que forman Rodrygo, Vinícius y Mbappé. El delantero francés llega a la cita tras una intervención bucal el lunes que le impidió entrenar en vísperas del partido, pero no habría problema para que fuese titular si Ancelotti no ve que deba dar paso a Endrick o continuidad a Brahim.