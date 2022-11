El Real España no tiene otra opción más que vencer a los potros del Olancho FC

La penúltima fecha la inaugura La Máquina este día a partir de las 6.00 PM, que por motivos ajenos, se vio obligado a mudarse, por hoy, a Choloma debido al concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Morazán el próximo martes, pero que ya dispone del hoy multiusos sampedrano, por eso será el propio estadio Rubén Deras donde Olancho FC se enfrente a otra prueba de fuego.

Sin dunda, nada fácil para Héctor Vargas y sus dirigidos, tomando en cuenta que reciben al equipo sensación, que bajo esa premisa de no creer en fantasmas, nadie les arrebata el sueño de aspirar con ser parte de las semifinales después de concretar una incuestionable racha de seis triunfos consecutivos.

Mientras Real España busca reponerse del mal sabor de boca en la Liga Concacaf y un recién sufrido 2-1 ante Vida de La Ceiba por la fecha 16, Olancho FC sigue por su ruta soberbia, pues en la jornada anterior registraron su sexto triunfo consecutivo tras golear por 3-0 a los Lobos de la UPNFM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Está claro que los dirigidos por Humberto Rivera se han convertido en una amenaza muy real para uno de los grandes de la Liga, porque pelean fervientemente por entrar a semifinales de manera directa. Con su última victoria, llegaron a 29 puntos y se ubican terceros en la tabla de posiciones, a tres del líder Olimpia y solo a dos de Motagua.

Mientras que Real España (25 puntos) no tiene mañana, los catedráticos están en la obligación de sumar seis en las restantes fechas de las vueltas regulares, si realmente quieren aspirar a ese tercer puesto, hasta hoy en manos de su rival de turno; lógicamente sin quitar de la ecuación al Vida, Victoria y Marathón (peleando otra plaza en repesca), y estos últimos el otro sampedrano a quienes tienen que visitar los pamperos en la fecha 18.

Un rato más tarde, y cuando en la capital de las maquilas el panorama comience a dilucidarse entre Aurinegros y Olanchanos, en La Ceiba, el clásico local comenzará a robarse la atención de los entendidos por considerarse también otro exquisito plato fuerte de la fecha 17.

Y sin perder de vista que si los pamperos triunfan esta vez, dormirán en la segunda posición por un punto encima del Motagua (31 pts hasta esperar su juego de mañana), que es superado por el líder Olimpia (33 pts).

Toda esta propuesta sabatina, no podía ser mejor sin dejar de recordar que el Olimpia de Pedro Troglio, que desde ayer pernocta en la Costa Norte, llega con una enorme sonrisa a la Perla del Ulúa para sopesar sus capacidades contra el Honduras Progreso, su mejor cliente, equipo que por estos meses del 2022, no sabe qué se siente torear al León, al que desde hace 17 partidos no le ve una.

Y ya mañana, con un despampanante Carlos Miranda de Comayagua entre las novedades, Motagua, otro exiliado por falta de localía tras reparaciones al Nacional Chelato Uclés, recibe al sotanero Real Sociedad.

De igual manera, la calurosa Choluteca presta su cueva a los Lobos de la UPNFM, que buscarán en el Emilio Williams Agasse obtener sus primeras tres unidades contra el Marathón de Manolo Keosseián en su citación número 20.