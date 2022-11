Chico Ferrera: “Dios estuvo ahí, él descongestionó mis pulmones”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mayoría de las personas lo conocen simplemente como ‘Chico’, pero su nombre es Juan Francisco Ferrera. Es alegre y original a la hora de conversar con sus entrevistados y su audiencia, cualidades que le han permitido ganarse un espacio en el corazón de los aficionados que no se han perdido una tan sola cobertura suya en más de 30 años de experiencia.

Un 2 de junio de 1986, Juan Francisco Ferrera se enlistó para formar parte del batallón de periodistas y fotógrafos de Diario La Prensa. Ahí empezó a conocer el engranaje de un medio de comunicación. Sus funciones, al inicio, no eran precisamente periodísticas, ya que el departamento de titulación y formato fueron sus primeras asignaciones.

No todo fue periodismo

La vida lo obligó a pausar el periodismo, ya que durante algunos años tuvo que desempeñarse como jefe de otras empresas que no tenían nada que ver con las noticias, pero que económicamente eran oportunidades que no podía dejar pasar. Sin embargo, nunca dejó de pensar en la sala de Redacción porque su “pasión siempre fue el periodismo”.

Chico no solo estuvo en los medios escritos, también aprendió a locutar en la radio donde ha formado parte de programas como ‘Comentando la noticia’ con Jesús Vélez Banegas.

Juan Francisco luchó contra la terrible enfermedad del covid-19 en el país, ya que llegó a sufrir saturación en sus pulmones.

Durante 14 días durmió boca abajo para respirar mejor y su médico ya le había dicho que lo tendría que entubar para evitar una complicación.

Recordó que una noche en el hospital empezó a orar, sintió tres golpes en su espalda y cuando trató de buscar al responsable no había nadie en el lugar, incluso las luces estaban apagadas porque no había ni personal médico activo.

“Para mí (toma un sorbo de café y salen sus lágrimas) Dios estuvo ahí, fue Él quien me descongestionó los pulmones. Yo he tenido muchas pruebas, he tenido una vida dura, siempre le doy gracias a Dios por todo.... después de esa madrugada comenzó un descenso en la saturación”, contó con sus ojos llenos de lágrimas a EL HERALDO.