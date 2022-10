Emma Ramos, la periodista de Diez que sueña con un Mundial

¿Qué recuerdos tienes de la infancia? Yo crecí en barrio Cabañas hasta casi los diez años, tengo recuerdos muy bonitos. Tengo dos hermanas menores -yo soy la mayor de ellas- y dos hermanos mayores en Estados Unidos...siempre me ha gustado el convivir en casa porque siempre me he divertido con ellas. En Cabañas tuve gran cantidad de vecinos y siempre jugábamos, pelota y hasta una vez nos pusimos a jugar béisbol -sin saber nada y nos colocábamos a jugar- para mí cabañas está en una parte de mi esencia de quien soy...

¿Cómo defines a Emma Ramos? Una chica súper tranquila que de hecho quien me conociera bien diría que haces en televisión, porque amo bastante la tranquilidad, la paz y estar relajada y a veces el mundo de las comunicaciones me da cierta ansiedad, pero siempre trato de luchar con ese miedo -puede dar un poco de terror- pero al final del día vale la pena por todas las experiencias que me da. ¿De dónde es originaria Emma Ramos? Soy de San Pedro Sula, mi madre es de Santa Bárbara y mi papá viene de la parte norte -entonces yo les digo que es la mejor mezcla- jajaja...la mejor parte del centro y del norte salí yo. Por eso salgo con este pelo.

¿Qué tal Emma? Hola, Roberto, ya nerviosa desde que me dijiste de este gran segmento que nos pone a prueba, pero no nos define quienes somos para no cargar con ese peso jajaja...pero aquí estamos aceptando los retos.

¿Qué te ha dejado toda esta experiencia en Diez? Un gran reto, a veces decía ‘voy a salirme de la universidad o decía que iba salirme de Diez’ porque sentía que no podía con ambas cosas, pero siempre es bueno rodearse de personas que te apoyan, que te inspiren, tanto mi familia, amigas y compañeras cercanas de universidad siempre tenía ese respaldo. Entonces al final terminaba cansada el día y decía: ‘Voy a terminar esta tarea y eran las diez de la noche’, entonces esos pequeños impulsos y esas pequeñas cosas de perseverancia y esa disciplina me fueron ayudando...

¿Qué soñabas ser de grande? Realmente no me acuerdo jajaja... no recuerdo muchas cosas de lo que pensaba en ese momento, pero si una vez empecé a tener más razonamiento de lo que quería llegar a estudiar como de los 12 o 13 años ya tenía en mente el periodismo, de ahí como que la vida me fue orientando más y más. Empecé como periodismo deportivo, lamentablemente en Honduras no existe una licenciatura o algo más grande, entonces yo me empecé a idealizar un camino que me diera profesionalizarme bien en ese ámbito...ya en diciembre es mi graduación de licenciada y veremos que se viene próximamente.

¿Qué faceta te gusta más del periodismo?



Me gusta mucho el tema investigativo, lamentablemente en nuestro país no está tan profundizado por ciertos temas...cuando hemos visto algunos trabajos tanto de El HERALDO y LA PRENSA, quedo fascinada. Me encanta como profundizan, se conoce más de lo que debemos de saber y es algo que me llama mucho la atención. Sacar documentales, ese tipo de cosas diferentes me llama bastante la atención; por los momentos el área de video es donde me he estado guiando, donde la vida y el Diez me ha estado llevando.

¿Qué tan difícil ha sido ejercer el periodismo deportivo siendo mujer?



Fíjate que hay un momento en el que uno siente cierta buena sensación...pero cuando uno ya empieza a cuestionar, analizar y a prepararse te ven como una rival. Puede que el género sea algo en contra o bien a favor, porque si yo me preparo como mujer aparte eso es mucho más atractivo para la televisión y puede que generé más para algunos. Pero también puede llevarme en contra eso mismo, porque la gente va a estar más pendiente de lo que yo estoy diciendo. Si viene uno de los famosos como Salvador Nasralla y se equivoca en algo, la gente ni cuenta se va a dar, pero si viene Emma Ramos y se equivoca, va a ser tendencia en Twitter...por una pregunta que no responda bien voy a ser más juzgada que mis compañeros.

¿Te han hecho sentir mal en alguna cobertura?



En los estadios me he encontrado colegas que me han hecho comentarios sexistas, comentarios fuera de lugar...si voy a una cobertura con Jenny Fernández estoy ahí al lado de ella, si me creen creída pues que me digan. Voy a lo mío al trabajo para evitar ese tipo de cosas.

¿Qué es lo que más te molestas de las personas?



Las injusticias y es feo porque a veces quisiera hacer más, en mi caso con el deporte femenino trato de apoyarlo lo máximo posible y hay cosas que quisiera que fueran diferentes y no lo es. A veces hasta yo misma que las apoyo, empieza ese bajón, veo ciertas injusticias. De hecho, en Liga Nacional y me frusto y me enoja y me da ansiedad. En mi caso tratar de entender que no todo lo controlo y que cada persona es diferente y hay que aceptar esa realidad.

¿Qué te dejó la cobertura del Mundial femenino en Francia?



Que todo se puede, el día uno que me metí eso en la cabeza quería ir como voluntaria, no lo pude y entonces busqué la otra opción al ir por mi propia cuenta y lo que hice fue hablar con Diez para llegar a una unión y poder llegar así, realizado me acredité...yo después de ese viaje llegué con la ansiedad a full, fui a un país primer mundo, pero las calles eran tan solas que me daban miedo que me pasara algo jajaja. Me ayudó a darme cuenta que puedo seguir adelante, atreverme y que las cosas se van a ir dando.