“Primitivo” Maradiaga aclara su salida de Platense y no descarta dirigir a Olimpia en el futuro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ramón Maradiaga se encuentra sin equipo desde que se confirmó su salida de Platense esta semana. El 'Primi' fue vinculado con los Potros de Olancho, el nuevo inquilino de la Liga Nacional que apenas suma dos triunfos en siete jornadas disputadas. Sin embargo, el entrenador hondureño confesó en un diálogo con Tertulia Deportiva HN el motivo por el que no llegó al equipo olanchano y sorprende al asegurar que le gustaría dirigir al Olimpia en algún momento, pese a unas polémicas declaraciones que dio en el pasado. Maradiaga también recuerda la eliminación de la Selección de Honduras en 2002 y habla del llamado que tuvo el futbolista Francisco Martínez por Diego Vázquez para un microciclo.

Desarrollo del Apertura 2022

‘‘Se nota de entrada que hay una diferencia en cuanto a estructura de equipos en relación a los que están en las primeras posiciones y luego el resto tratando de ir consolidándose. Cada torneo presenta una dificultad, por ejemplo, Motagua quiere repetir el título, Olimpia rescatarlo, Vida también está en esa misma proyección al igual que Real España, no digamos los otros que están en zona de peligro como Real Sociedad’’.

Ofertas del Olancho FC

‘‘Tuve pláticas con el presidente de Olancho, pero mientras estuviera un técnico en el equipo no podía estar negociando. Me pidió pretensiones, pero de igual manera mientras esté el profesor Humberto, no podía estar en esa posición porque tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí. Ya cuando estuviera libre el puesto, ahí podríamos hablar’’.

Salida del Platense

‘‘Decidí no continuar en Cortés porque no había una respuesta a lo que yo pretendo y por eso me hice a un lado’’.

¿Podría llegar a la UPNFM?

''De la UPNFM no hubo ningún acercamiento, no hay nada que agregar a eso''.

No descarta dirigir a Olimpia

‘‘En ningún momento me lo han ofrecido. Yo recuerdo bien que estando en Motagua yo di unas polémicas declaraciones. Cometí el error de expresar que solo podía dirigir nueve equipos menos uno, pero me retracté hace tiempo. Uno se da cuenta que fue un error, quizá bajo el influjo de creer en ese momento que había de parte de los dirigentes del Motagua ese respaldo”. “Me gustaría dirigir al Olimpia algún día si hay alguna opción. Acepto mi error, no lo voy negar. Si en algún momento se diera esa posibilidad, yo con gusto iría y daría lo mejor de mí para que Olimpia siga siendo lo que es a nivel local y buscar más a nivel internacional. Ahora tienen a un entrenador que lo está haciendo muy bien’’.

Volver a la Selección

‘‘Es un tema que no depende de uno, es de gustos, uno quisiera trabajar, estar involucrado siempre a niveles de competencia alta, pero yo no ando babeando para que me llamen. Quizá ya pasó mi momento o no, puede ser que más adelante haya una posibilidad, pero no me gusta perder el tiempo pensando en que puedo tener una posibilidad de ser llamado a la Selección’’.

Convocatoria de Francisco Martínez

‘‘Es cuestión de gustos. Si al técnico le pareció que debía ser convocado, está bien. Es que muchos creen que a la Selección van los mejores, pero es que los jugadores entran en el criterio del técnico, de lo que él quiere para una estructura o formación de juego, tal vez él le vio algunas condiciones que nosotros no las miramos”. “La Selección solo se limita a la Liga Nacional y no debe ser así, todo el que tenga capacidad de jugar al fútbol y pueda ser útil, se debe respetar. Fue una polémica, pero es normal porque en su mayoría nadie va a estar de acuerdo con las decisiones del técnico’’. ¿Le sorprendió lo de Francisco Martínez? “No me sorprende. Es un jugador que como hondureño puede ser parte de una convocatoria. Ahora fue fichado por el Marathón y si está allí es porque para el entrenador es la persona adecuada para buscar el campeonato de liga”.

