¿Quién es Alexander Bodden, el nuevo delantero de Honduras que es comparado con Pavón?

Rápidamente el atacante comienza a contar su historia como jugador.

“Yo nací en La Ceiba y comencé mi carrera en el Victoria en 2012 cuando estaba el profesor Héctor Vargas, agarré lista un par de veces pero nunca debuté”.

“De ahí me fui a la Liga Mayor con el Club Sauce, después me marché una categoría más abajo, estuve en la Liga Intermedia con el Atlético La Isla pero me salió la oportunidad de fichar con el Independiente de Siguatepeque y posterior a eso, estuve con la UPN”, cuenta Bodden.

“Debuté gracias a Dios con el profesor Salomón Nazar ante el Honduras Progreso y marqué mi primer gol contra Platense en Puerto Cortés en un empate 1-1”, sigue detallando el atacante del Génesis de Comayagua.

Sobre su llamado al equipo de todos es algo que siempre soñó pero que no pensó que le iba a llegar en este momento. “Me sorprendió, acabábamos de salir de entreno y llegando a mi apartamento tomo mi celular y me encuentro con el mensaje que fui seleccionado a la Selección Mayor, uff”, dice.

Y sigue. “Contento, me sorprendió, no lo voy a negar. Imagínese, comenzando el mes y con buenas noticias. Ahí vamos, esto es gracias a Dios y al trabajo del día a día. Yo no me detengo”.

