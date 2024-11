Ramón Morazán, el maratonista hondureño que se abre paso en Madrid

Morazán narra que desde el inicio y a pesar de las dificultades para adaptarse no ha parado de trabajar y esa constancia y dedicación le han permitido sacar adelante a su familia en la madre patria.

“Hace un tiempo decidí que iba a comenzar a ejercitar mi cuerpo, entonces comencé haciendo ejercicio en casa y luego de llevar más o menos un año de hacer ejercicio en casa decidí que podía dar un paso más, algo diferente, así que comencé con las carreras populares. Decidí empezar con una carrera corta y un tanto fácil podría decir, aunque ahora me doy cuenta de que para la mayoría de la población no es tan fácil”, agregó.

“Ante la rutina diaria de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, yo he tenido algunas aficiones, una de ellas es la música, soy músico y cantautor, tengo algunas composiciones. Al yo tener que cumplir con esa rutina de trabajar para estabilizarme económicamente a mí y a mi familia aquí en Madrid he tenido que sumergirme en el trabajo y ahí comencé a notar de que no tenía tiempo para practicar algunas cosas que a mí me gustaban”, mencionó el entrevistado.

Con varios años de trabajo en sus espaldas, actualmente Ramón labora en el área de la construcción, pero esto no le ha impedido dejar a un lado algunas de sus grandes pasiones, la música, la composición, el mundo de los medios de comunicación y la más reciente de ellas; las maratones.

“Yo llegué aquí y descansé dos días y luego de esos dos días de descanso comencé a buscar trabajo, pero cuando tú no estás documentado aquí los trabajos suelen ser muy temporales, entonces te toca saltar de trabajo en trabajo”, inició relatando el catracho en su entrevista con EL HERALDO.

No obstante, esto no ha impedido que el catracho consiga marcas de 48:15 y 50:00 minutos en carreras de 10 kilómetros en donde ha podido codearse con maratonistas de élite.

Como un hondureño en España, Ramón reconoce que no ha sido nada fácil prepararse para participar en maratones debido a que no puede dedicar el tiempo necesario para hacer entrenamientos más completos.

El catracho señala que en estas carreras ha dado del 60 a 70 por ciento de sí mismo, lo cual lo motiva a querer participar en las maratones completas y dar el máximo esfuerzo.

“Quiero comenzar con las medias maratones, porque creo que no he estado dando todo de mí, creo que he estado dando del 60 a 70 por ciento de lo que puedo dar. La meta que yo persigo para el siguiente año es prepararme con más antelación en cada una de estas carreras en las que voy a participar”, soltó el enérgico joven hondureño.

Ramón está seguro que al dedicarle más tiempo y preparación a las competiciones tendrá mejores resultados y además su cuerpo será más resistente y veloz.

“Quiero ir aumentando, ir mejorando mis marcas, llegar a estar no entre los primeros quizás por la edad que tengo ya, pero sí me encantaría rozar un poco a los top o a los élites que participan en estas competiciones. En las carreras homologadas que se hacen aquí en Madrid participan muchos atletas que han tenido o han ganado medallas de oro. Eso a mí me incentiva a querer prepararme más y rozar un poquito la línea entre entre esas personas que están en el top y personas comunes y corrientes como yo”.

Ramón Morazán lo tiene claro y luego de completar las medias maratones de 21 kilómetros quiere dar el siguiente paso y competir en los de 42 kilómetros. La misión es irse superando, tal y como lo ha hecho a lo largo de su vida.