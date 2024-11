“Rambo” de León da su pronóstico sobre el Honduras vs México

3

En una entrevista con Feisal Rishmawy, opinó que todo lo que decía David Faitelson generaba enojo deportivo en el grupo de seleccionados.

“A mí me encantaba cuando decía eso, me ardía la sangre, cuando yo iba a jugar contra México y me imaginaba que los jugadores eran la cara de él (de David Faitelson) y me les iba con todo. Yo estaba encendido con solo saber que era México, no digamos con esa clase de declaraciones”, indicó.

En tanto, aseguró que los jugadores que estaban en la Selección Nacional estaban al pendiente de todo lo que decían los reporteros de México y las faltas de respeto que emitían.

“Sabíamos que eran dos o tres reporteros que les encantaban menospreciarlo a uno, el mismo Hugo Sánchez, por eso es que no vienen a Honduras, porque sabían que se iban a enfrentar con nosotros verbalmente”, acotó.

A su vez, agregó que “una cosa es respeto y otra que menosprecies, por lo que fuiste, dejaste y el legado que dejas, pero no podés humillar a las personas. Te crees que sos Godzilla, King Kong y que nosotros los seres humanos tenemos que tenerle miedo al monstruo”.