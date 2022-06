Quioto y Rubilio Castillo serían los orquestadores de goles a los que Diego Vázquez apuesta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El borrón y cuenta nueva está por comenzar para la Selección de Honduras, que mañana deja atrás la humillación de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 y comienza el proceso a la justa de Estados Unidos, Canadá y México 2026 compitiendo por la Liga de Naciones.

El entrenador Diego Vázquez hace el debut oficial en el banquillo de visita frente a Curazao, la representación caribeña que cuenta con la mayoría de sus jugadores formados en clubes de los Países Bajos.

La Barbie tiene claro que pondrá experiencia en el duelo a desarrollarse en el estadio Ergilio Hato de la ciudad de Willemstad, que es de grama sintética, debido a que el margen de error es poco.

La clasificación a la Copa Oro se juega en cuatro partidos y tres se disputan en el presente mes.



Diego Vázquez tiene casi confeccionado su equipo estelar, si no transcurre nada de último momento, la Bicolor alineará con Buba López en el marco.

Maylor Núñez por derecha, en el centro Denil Maldonado junto a Marcelo Pereira y Wesly Decas por izquierda. En el mediocampo le apuesta por Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga y Deybi Flores. Kevin el Choloma López será extremo.

Mientras que en punta estarán los delanteros Rubilio Castillo y Romell Quioto.

A la Barbie siempre le ha gustado jugar con doble contención y uno de ellos apoyando a la zona baja.

Además, buscará mucho los centros con Edwin Rodríguez y Kevin López para intentar hacer daño en el juego aéreo.



De apoyo como cambios quedan en sala de espera Luis Palma, Bryan Róchez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson, Edwin Solani, Héctor Castellanos, German el Patón Mejía, Carlos Meléndez, Omar Elvir, Allans Vargas y Gerson Chávez.

Como arqueros suplentes están disponibles Harold Fonseca y Marlon Licona.

Honduras se encuentra en la isla caribeña desde el martes, ayer continuaron con los entrenamientos de fortalecimiento en un complejo deportivo de grama sintética y puliendo la idea para el compromiso del grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Hoy a las 6:00 PM se hará el reconocimiento de cancha en el estadio Ergilio Hato, con capacidad para 15,000 espectadores.

La selección de Curazao poco a poco ha visto la llegada de sus exponentes como Eloy Room (Columbus Crew), Cuco Martina (Go Ahead Eagles), Juninho Bacuna (Birmingham City), Leandro Bacuna (Cardiff City), Anthony van der Hurk (Helsingborgs) y Kenji Gorré (Boavista).

Dirigidos por el entrenador Art Langeler, quien entrenó recientemente a las selecciones Sub-21 de Países Bajos en dos procesos.

Su fútbol ha crecido a pasos avanzados, en el Caribe se han convertido en una potencia, han competido en las pasadas Copa Oro y en la eliminatoria mundialista a Qatar 2022, por poco obtuvieron el boleto a la octagonal, se quedaron a un paso.

MALAS RACHAS

Ambas selecciones arrastran resultados negativos, Curazao jugará su primer partido del 2022 y llega con cinco juegos sin conocer la victoria: tres derrotas y dos empates.

Su último juego fue en octubre pasado cayendo 2-1 frente a Nueva Zelanda. Mientras, Honduras registra 17 partidos sin conocer la victoria, tomando en cuenta la pasada Copa Oro 2021, amistoso y la eliminatoria.

La Bicolor no gana hace más de 10 meses, desde el 17 de julio del 2021 cuando derrotó 3-2 a Panamá en Estados Unidos. Cabe resaltar que en el grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf cada selección disputará cuatro partidos.



La Bicolor disputará tres en el presente mes, el 6 y 13 de junio juega en San Pedro Sula frente a Curazao y Canadá, cerrará hasta marzo de 2023 la participación. Los primeros dos lugares del grupo C avanzarán a la Copa Oro 2023.