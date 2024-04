¿Quién es Caroline Celico, exesposa de Kaká? edad y a qué se dedica

BRASILIA, BRASIL.- Las redes sociales se encendieron con las recientes declaraciones de Caroline Celico, exesposa del icónico futbolista brasileño Kaká, revelando detalles sobre el fin de su matrimonio.

“Nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado para mí” indicó Celico en una entrevista.

La pareja, que alguna vez fue la envidia de muchos por su aparente estabilidad y solidez, anunció su divorcio en 2015 después de nueve años juntos y la crianza de sus dos hijos, Lucas e Isabella.