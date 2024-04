Carlo Ancelotti habla del bajón que ha tenido Jude Bellingham en Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió al inglés Jude Bellingham, al reconocer que “ha bajado el nivel de goles pero no el rendimiento”, convencido de que pronto volverá a ser clave con sus tantos.

“Lo que ha bajado Bellingham han sido los goles que hizo, que fueron una sorpresa para todo el mundo. El hecho de macar 20 goles en el primer tramo de la temporada”, analizó en rueda de prensa Ancelotti en la Ciudad Real Madrid.

“Ahora hace su trabajo de interior o mediapunta, ha bajado su nivel de goles pero no el rendimiento. Viene de jugar con su selección, lo hizo contra el Athletic y no le falta nada que no sea marcar goles, pero antes o después los volverá a marcar”, añadió.