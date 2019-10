Conflicto NBA-China se intensifica

TOKIO, JAPÓN.- El comisionado de la NBA Adam Silver afirmó que la liga no se ha disculpado por un tuit del gerente general de los Rockets de Houston, borrado posteriormente, en el que expresó apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong, inclusive luego que la televisión estatal de China cancelara la transmisión de un par de partidos de pretemporada en ese país durante esta semana.



En una rueda de prensa en Tokio previo a un duelo de pretemporada entre los Rockets y los vigentes campeones Raptors de Toronto, Silver dijo que él y la liga están “apesadumbrados” de que tantos funcionarios del gobierno y aficionados chinos se hayan enojado por el tuit de Daryl Morey y los comentarios posteriores — pero insistió que el ejecutivo de Houston tiene pleno derecho a la libertad de expresión.



VEA: Polémico tuit pone a prueba relación entre China y NBA



"Daryl Morey, como gerente general de los Rockets de Houston, disfruta su derecho como uno de nuestros empleados”, dijo Silver. “Lo que también trato de indicar es que comprendo que hay consecuencias por su libertad de expresión y tendremos que vivir con las consecuencias”.



Entre esas consecuencias: CCTV informó que no emitirá los partidos entre los Lakers de Los Ángeles y los Nets de Brooklyn, que jugarán el jueves en Shangai y el sábado en Shenzhen. El básquetbol es muy popular en China y esos dos equipos — en gran medida por la presencia de LeBron James con los Lakers y que Joe Tsai, el dueño de la plataforma de comercio electrónico Alibaba, como dueño de los Nets — iba a tener una gran teleaudiencia.



"Estamos muy inconformes y diferimos del argumento de Adam Silver en respaldo al derecho de Morey a la libertad de expresión”, dijo CCTV en un comunicado. “Creemos que todo comentario que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no cabe bajo la libertad de expresión”.



CCTV también dijo que replanteará toda su cooperación y demás trabajos que tengan que ver con la NBA, según una declaración publicada por la rama de deportes de CCTV en redes sociales.



La NBA no es la primera corporación que ha enfrentado críticas de China por diferencias políticas. Mercedes-Benz, la aerolínea Delta, la cadena hotelera Marriott, la cadena de tiendas de ropa Zara y otras se han visto involucradas en conflictos con China en años recientes.



Silver viajará a Shangai el miércoles y dijo que confía reunirse con funcionarios y los socios de la liga en el país para llegar a una especie de entendimiento común. Añadió que espera los chinos puedan apreciar el impacto global de un vínculo de más de tres décadas entre la liga y su país, instándoles a que reciban su respuesta y al mismos reconocer que hay diferencias políticas entre los países.



"Valoro nuestros intereses aquí y entiendo que nuestros socios estén molestos”, dijo Silver. “No creo que sea inconsistente, por una parte, tener comprensión con ellos y al mismo tiempo ser fieles a nuestros principios”.



Silver dijo que la NBA no se esperaba que CCTV iba a cancelar la transmisión de los partidos Lakers-Nets. “Pero si esas son las consecuencias de adherirnos a nuestros valores, considerado que es muy importante adherirse a nuestros valores”, sostuvo Silver.



El revuelo estalló el fin de semana cuando Morey emitió el tuit, después borrado, en el que aparecía una imagen, junto a un texto que decía: “Lucha por la libertad. Estamos con Hong Kong”. Hacía referencia a los cuatro meses de protestas en el territorio semiautónomo de China, donde ha escalado la violencia entre manifestantes y fuerzas policiales.



De inmediato se trató de aplacar la situación. El dueño de los Rockets, Tilman Fertitta, dijo que Morey no es la voz de los Rockets y Morey reapareció en Twitter el lunes en un intento por aclarar el significado.



Pero el daño estaba hecho: al menos una empresa china de indumentaria deportiva anunció que no colaboraría más con los Rockets; Tencent, el socio de streaming de la NBA y con un contrato de 1.500 millones de dólares con la liga por las próximas temporada, dijo que no pasará los partidos de los China; y un portal deportivo chino anunció que dejaría de cubrir al equipo.