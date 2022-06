Padre de Aarón Zúñiga, capitán de la Sub-20 de Honduras: “Me siento orgulloso de mi hijo”

CORTÉS, HONDURAS.- En las últimas semanas el nombre de Aarón Zúñiga ha destacado, traducido de sus actuaciones como capitán de la Selección Sub-20 de Honduras durante el Premundial de Concacaf 2022.

El juvenil de 18 años oriundo de Trujillo y surgido de las reservas de Real España, se ha posicionado como un bloque defensivo y liderazgo como defensor central haciendo pareja con Geremy Rodas, futbolista de Upnfm.

Sin embargo, en su historia detrás de sí es que no siempre fue defensa. En relato a DIEZ de su padre y primer tutor, Héctor Samir Zúñiga reveló que de niño solía entrenar con él como volante de contención.

“Yo le enseñé a jugar de contención y así fue creciendo. Le enseñé a tener lectura de juego, yo lo corregía y le fui quitando cosas que hacen daño al fútbol mientras observábamos partidos internacionales”, confesó Samir Zúñiga (padre).

Años después destacar en las categorías infantiles siendo campeón en la Copa Numada (2017) con el conjunto de las Águilas, Aarón se abrió paso hasta llegar al Real España con apenas 15 años recomendado por el laureado entrenador Hermelindo Cantarero.

“Le dijeron -mira, acá entrena la U-16 y allí serás titular indiscutible, pero allá lo hace la U-18 y te tocará pelear el puesto. Aarón no le tuvo miedo al reto, finalmente fue titular. Jugó en Liga Mayor con Edmilson Soto antes de llegar a reservas”, agregó.

Sobre el momento que está viviendo su hijo solo tiene palabras de orgullo, humildad y agradecimiento para un futbolista que representa a toda una comunidad garífuna del barrio de San Martín, Trujillo Colón. Una región con mucho talento donde unos pocos logran romper los esquemas y sobresalir.

“Los cipotes no salen porque, primero está muy lejos y otros no tienen esa disciplina. Aarón es muy disciplinado, eso se le inculcó desde casa”, dijo. Y agregó: “Obviamente, como padre me siento muy orgulloso de mi hijo, doy gracias a Dios porque es una bendición que solo Él nos puede dar. Me siento muy feliz como toda la familia. La mayoría de la población aquí está a la expectativa del momento que está viviendo Aarón. Sé que él y sus compañeros pueden dar más”.

La Selección de Honduras clasificó este sábado a los cuartos de final del Premundial de Concacaf y Aarón sigue acentuando actuaciones favorables como titular. En su debut de la “H” convirtió uno de los tres goles contra Antigua y Barbuda. Aarón Zúñiga jugó su primer partido de Liga Nacional el 14 de febrero ante Real Sociedad.

