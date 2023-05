¿Nuevo fichaje del Olimpia? Deyron Martínez confirma que abandona la Real Sociedad

“No he tenido comunicación con Olimpia, pero vamos a ver qué pasa después. Hice un trato con el presidente (Ricardo Elencoff) que después de salvar la categoría me iba a entregar mis papeles, prácticamente ya soy libre”, confesó el mediocampista de 23 años de edad.

Deyron, quien alcanzó 77 partidos en Liga Nacional con la Real Sociedad, es muy sincero respecto a su futuro. Aduce no tener nada con Olimpia , pero que le encantaría estar en cualquiera de los grandes del país. Tiene varias ofertas sobre la mesa.

¿Te veremos en un club grande la siguiente temporada?, le consultamos. “Posiblemente, primero Dios y ojalá que así sea... estar en uno de esos grandes, en cualquiera, lo que yo quiero es vivir otra experiencia y madurar más”, acotó.

Consultado si le gustaría ser dirigido por el argentino Pedro Troglio, fue tajante. “También, sí porque es una gran persona, buen técnico... no, no he tenido comunicación con esa gente todavía (Olimpia)”, insistió.