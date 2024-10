¡Motagua queda fuera de Copa Centroamericana! Herediano clasifica a semis

Al partido le restaban 15 minutos, en ese tiempo Diego Vázquez metió a Rodrigo Auzmendi, Droopy Gómez y Yeison Mejía. Sin embargo, no hubo una respuesta clara en el ataque.

14

HEREDIANO

15

92- Anthony Walker; 3- Fernán Faerrón, 99- Keyner Brown, 5- Haxzel Quiroz, 21- Everardo Rubio; 8- Allan Cruz (Miguel Basulto 67’), 10- Elías Aguilar (Tepa Gonzáles 67’), 17- Yeltsin Tejeda (Eduardo Juárez 73’), 28- Gerson Torres (Ronaldo Araya 67’); 34- Andy Rojas (Ariel Arauz 76’) y 9- Marcel Hernández.

16

GOLES: No hubo | AMARILLAS: Andy Rojas | ROJAS: No hubo | DT: Jafeth Soto.

17

MOTAGUA

18

25- Marlon Licona; 14- Carlos Argueta (Yeison Mejía 76’), 35- Cristopher Meléndez, 2- Sebastián Cardozo, 3- Carlos Meléndez, 4- Luis Vega (Clever Portillo 67’); 12- Marcelo Santos, 26- Denis Meléndez (Droopy Gómez 76’), 7- Jorge Serrano, 77- Zapatilla Mejía (Rubilio Castillo 67’); 11- Agustín Auzmendi (Rodrigo Auzmendi 76’).

19

GOLES: No hubo | AMARILLAS: No hubo | ROJAS: No hubo | DT: Diego Vázquez.